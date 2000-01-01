09.07 15:11 MIGnews.com

Утверждены льготы для строительства жилья на долгий срок

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В воскресенье, 9 июля, в ходе еженедельного заседания правительства была утверждена законодательная инициатива депутата Рои Фолькмана, министра финансов Моше Кахлона и министра экономики Эли Коэна (“Кулану”) о предоставлении налоговых льгот застройщикам, возводящим жилье для долговременного съема. По мнению Моше Кахлона, этот закон подстегнет развитие рынка долговременной аренды жилья в Израиле.“Аренда на длительный срок - это альтернатива покупке жилья, более подходящая молодым семьям, которые на данном этапе не хотят или не могут себе позволить купить квартиру, - отметил министр финансов. - И это одна из неотъемлемых составляющих комплексной программы по решению дефицита жилья в Израиле. Необходимо интегрировать частный сектор в рынок аренды жилья, чтобы увеличить предложение. Мы будем продвигать эту программу параллельно с проектами госкомпании “Дира Леаскир” (“Квартира на съем”), в рамках которых уже сейчас продаются проекты строительства тысяч квартир по доступным ценам в районах повышенного спроса”.Министр экономики Эли Коэн, в свою очередь, отметил, что соответствующая поправка в закон о поощрении инвестиций существенно снизит уровень регуляции для получения налоговых льгот при строительстве жилья под сдачу внаем, что приведет к увеличению количества подобных проектов. Это послужит на пользу всем, кто живет на съеме, включая и молодые семьи.Анализ последних лет показывает, что уровень применения налоговых льгот при строительстве жилья не превышал до сих пор 2%. В связи с этим министерство финансов приняло решение существенно снизить налоги для компаний, строящих жилые дома, 50% и более квартир в которых предназначены под аренду на длительный срок.До сих пор закон о поддержке инвестиций устанавливал налог на прирост капитала (“Мас шевах”) на новое здание, предназначенное под съем, в размере 11% от продажи или аренды. Утвержденная сегодня инициатива предполагает дополнительные льготы для компании, которая будет сдавать построенные квартиры внаем на срок от 10 до 15 лет. Кроме того, при обязательстве сдавать квартиры в течение 15 лет, застройщик заплатит налог на приобретение земли на 0,5% меньше.При этом закон будет распространяться не только на полностью новые дома, но и на достроенные в рамках проекта ТАМА-38 здания, новые квартиры в которых будут предназначены под сдачу в аренду на длительный срок.Еще одно новшество в законе - “зеленый коридор” для компаний долговременной аренды, предполагающий автоматические налоговые льготы при соблюдении следующих условий Налогового управления: разрешение на строительство здания должно быть получено после публикации закона, а строительство или достройка здания должны быть завершены до 31 декабря 2022 года. В здании должно быть, по меньшей мере, 30 квартир. Еще одно условие важно, прежде всего, для потенциальных жильцов: арендная плата в доме не должна превышать сумму, установленную Налоговым управлением при сотрудничестве с Управлением инвестиций в министерстве экономики.Налог на реальный прирост капитала будет рассчитываться в зависимости от срока долговременной аренды с уменьшением каждые 5 лет. На 5 лет налог составит 11%, на дополнительные 5 лет - (с шестого по десятый годы аренды включительно) - 9%, на дополнительные 5 лет (с одиннадцатого по пятнадцатый годы аренды включительно) - 7,5%.Компания, приобретающая здание для последующей сдачи квартир внаем, будет должна заплатить налог на покупку (“Мас рехиша”) в размере всего 0,5% вместо 6% - при условии, что как минимум половина квартир в доме будут сдаваться на срок 15 лет.