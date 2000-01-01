09.07 22:22 MIGnews.com

Весной было куплено на 38% меньше новых квартир, чем в 2016

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Главный экономист министерства финансов опубликовал отчет о состоянии рынка жилья за первый квартал текущего года. В соответствии с этим документом, в апреле и мае уровень приобретения новых квартир упал на 38% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.Отчет главного экономиста Минфина демонстрирует углубление стагнации на рынке недвижимости. В среднем, количество сделок в апреле и мае текущего года было на 17% меньше, чем в апреле и мае 2016 года соответственно. Так, в апреле было приобретено всего 6500 квартир, что на 27% меньше, чем в апреле прошлого года. В мае количество сделок составляло 8500, что на 7% меньше, чем в мае годом ранее. В отчете указано, что за исключением лет, когда на май выпадали праздники, речь идет о самом низком показателе с 2014 года, когда страна ожидала 0% НДС на жилье.Объем продаж новых квартир, за исключением проекта “Мехир ле-Миштакен”, составил в апреле-мае 1500, в среднем, в месяц, что на 38% меньше, чем в аналогичный период прошлого года и даже меньше, чем в мае 2014 года. Если учитывать “Мехир ле-Миштакен”, речь идет о так же низком показателе - 2000 квартир, в среднем, в месяц.Продолжается снижение доли инвесторов среди покупателей квартир: в апреле-мае 2017 года их было всего 16%. Продолжается снижение объема квартир, удерживаемых инвесторами. При этом среди продавцов доля инвесторов существенно выросла, особенно заметно количество владельцев множества квартир на севере страны и в районе Хайфы.В отчете указано также, что в первом квартале 2017 года было продано около 21 тысячи квартир на вторичном рынке недвижимости, что говорит о росте продаж квартир “со вторых рук” на 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и о 19% в сравнении с четвертым кварталом 2016 года. На 27% выросло количество инвесторов, стремящихся избавиться от ставших невыгодными квартир посредством продажи. При этом на 16% выросло в сравнении с четвертым кварталом прошлого года количество продающих свои квартиры с целью улучшения жилищных условий и приобретения квартир большей площади. В сравнении с первым кварталом 2016 года в этой категории изменений не произошло.