09.07 16:39 MIGnews.com

"Азриэли-Сарона" стала самым высоким зданием в Израиле

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После того, как новый 61-этажный (не считая 3 этажа торговых площадок и 7 этажей подземной парковки) небоскреб "Азриэли-Сарона" в Тель-Авиве получил разрешение на сдачу помещений в аренду, а арендаторы начали в него переезжать, офисный центр официально получил статус самого высокого здания в Израиле.Напомним, что стройка обошлась Azrieli Group в 1,6 млрд. шекелей и длилась 6 лет. Расположена почти 240-метровая башня к югу от башни "Азриэли" на улице Менахема Бегина, и она на 3,5 метра выше, чем предыдущее самое высокое здание страны – расположенная недалеко от рамат-ганской Алмазной биржи башня "Авив".Каждый этаж центра включает 2,4 тыс. кв. м. под офисы. Цена аренды каждого квадратного метра составит 105-140 шекелей, поэтому преимущественно арендаторами будут IT-компании, крупнейшей из которых станет Amazon - компания снимет сразу 11 этажей.Кроме того, пресса пишет о том, что переговоры о переезде в новый офисный центр ведет и Facebook, который может перевезти сюда весь свой израильский штаб, нынче расположенный на бульваре Ротшильдов.Среди других арендаторов – ironSource и компании Тедди Саги Playtech и Waves.