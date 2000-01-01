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`Азриэли-Сарона` стала самым высоким зданием в Израиле | Фото: Ted Eytan/Flickr09.07 16:39   MIGnews.com

"Азриэли-Сарона" стала самым высоким зданием в Израиле

После того, как новый 61-этажный (не считая 3 этажа торговых площадок и 7 этажей подземной парковки) небоскреб "Азриэли-Сарона" в Тель-Авиве получил разрешение на сдачу помещений в аренду, а арендаторы начали в него переезжать, офисный центр официально получил статус самого высокого здания в Израиле.

Напомним, что стройка обошлась Azrieli Group в 1,6 млрд. шекелей и длилась 6 лет. Расположена почти 240-метровая башня к югу от башни "Азриэли" на улице Менахема Бегина, и она на 3,5 метра выше, чем предыдущее самое высокое здание страны – расположенная недалеко от рамат-ганской Алмазной биржи башня "Авив".

Каждый этаж центра включает 2,4 тыс. кв. м. под офисы. Цена аренды каждого квадратного метра составит 105-140 шекелей, поэтому преимущественно арендаторами будут IT-компании, крупнейшей из которых станет Amazon - компания снимет сразу 11 этажей.

Кроме того, пресса пишет о том, что переговоры о переезде в новый офисный центр ведет и Facebook, который может перевезти сюда весь свой израильский штаб, нынче расположенный на бульваре Ротшильдов.

Среди других арендаторов – ironSource и компании Тедди Саги Playtech и Waves.
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