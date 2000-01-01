Бейт-Шемеш станет городом с населением в четверть миллиона
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу принял участие в торжествах, посвященных вводу в строй модернизированного участка шоссе №38 в районе Бейт-Шемеша.
Нетаниягу заявил: “Город, начавшийся с палаточных городков постепенно развивается. Сегодня в нем живет уже 100 тысяч человек, и то, что мы празднуем сейчас - открытие шоссе №38 - превратит его в город с населением в четверть миллиона”.
Премьер добавил: “наша цель - отменить понятие “периферия”. Необходимо создать равные возможности для всех - в экономическом и социальном плане. Мы должны это сделать, и мы это сделаем”.