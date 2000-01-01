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Бейт-Шемеш станет городом с населением в четверть миллиона 09.08 13:21   MIGnews.com

Бейт-Шемеш станет городом с населением в четверть миллиона

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу принял участие в торжествах, посвященных вводу в строй модернизированного участка шоссе №38 в районе Бейт-Шемеша.

Нетаниягу заявил: “Город, начавшийся с палаточных городков постепенно развивается. Сегодня в нем живет уже 100 тысяч человек, и то, что мы празднуем сейчас - открытие шоссе №38 - превратит его в город с населением в четверть миллиона”.

Премьер добавил: “наша цель - отменить понятие “периферия”. Необходимо создать равные возможности для всех - в экономическом и социальном плане. Мы должны это сделать, и мы это сделаем”.
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