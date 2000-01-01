09.08 22:16 MIGnews.com

Открыт участок шоссе Бейт-Шемеш-Шаар Ха-Гай

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Сегодня состоялась церемония открытия реконструированного шоссе № 38 (Шаар ха-Гай - Бейт-Шемеш). Трасса обеспечивает соединение Бейт-Шемеша с Первым шоссе (Иерусалим-Тель-Авив) и десятками близлежащих населенных пунктов.В мероприятии приняли участие премьер-министр Биньямин-Нетаниягу, министр транспорта и разведки Исраэль Кац, депутат Кнессета Моше Гафни, мэр Бейт-Шемеша Моше Абутбуль, Одед Шамир - председатель совета директоров компании Нетивей Исраэль, Нисим Перец - гендиректор компании "Нетивей Исраэль" и другие.Выступая на церемонии, министр транспорта и разведки Исраэль Кац сказал: "Новая дорога значительно сократит время проезда между Иерусалимом, Бейт-Шемешем и Тель-Авивом. Значительно повысится уровень дорожной безопасности на шоссе, которое долгое время считалось трассой с высоким коэффициентом аварийности".В рамках проекта построены 10 мостов, 3 развязки (Шимшон, Хар-Тов, Месилат-Цион), реконструированы 15 перекрестков, установлены барьерные ограждения и освещение вдоль всей дороги. Здесь построен экодук (мост для безопасного передвижения животных), два подземных перехода в районе Хан - Шаар ха-Гай и Дерех-Бурма, многоярусная развязка, проходящая над железнодорожными путями на въезде в Бейт-Шемеш, велосипедные и пешеходные дорожки."Теперь водители и пользователи общественного транспорта смогут осуществлять более быструю и безопасную поездку. Реконструированное шоссе также обеспечит качественное соединение с центральными трассами", - сказал Исраэль Кац.Отметим, что реконструкция шоссе включала в себя расширение участка дороги протяженностью около 10 км. Теперь это более безопасная двусторонняя дорога с двумя полосами движения в обоих направлениях. Стоимость проекта - около 800 миллионов шекелей.Министр Кац добавил, что Минтранс и "Нетивей Исраэль" продвигают проект по продлению шоссе до крупного района Рамат Бейт-Шемеш."Реконструированное шоссе станет еще одним шагом, направленным на развитие города и окрестностей, в том числе и в жилищной сфере. При строительстве шоссе учтены программы жилищного строительства на ближайшие годы", - резюмировал глава транспортного ведомства.Минтранс Израиля и компания "Нетивей Исраэль" полностью откроют реконструированное шоссе № 38 для движения транспорта завтра утром (в четверг, 10 августа).