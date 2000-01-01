10.08 05:28 MIGnews.com

Цена для новосела в Мевасерет-Ционе и Ашкелоне: скидка 33%

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Министерство финансов сообщает об очередном удачно завершившемся тендере на строительство жилья в рамках программы “Цена для новосела” (“Мехир ле-Миштакен”). В Ашкелоне был продан участок под строительство домов на 56 квартир в районе "А-Болет", расположенном в северо-западной части города рядом с побережьем Средиземного моря. Тендер выиграла компания “Лиам Нахмиас Хевра ле-Беньян”.Начальная цена квартиры площадью 80 квадратных метров составит 692.869 шекелей, что на 33% ниже рыночной цены. Квартира площадью 100 квадратных метров будет стоить от 859,430 шекелей (скидка на 32% в сравнении с рынком). Начальная цена квартиры площадью 110 квадратных метров составит 942.711 шекелей (скидка 32%).Район “А-Болет”, или “Ир а-Ямим” граничит с природным заповедником с севера, со Средиземным морем с запада и с районом “Барнеа Гимель” с юга, он занимает 264,8 дунама и включает в себя 716 единиц жилья. Помимо жилых домов, предусмотрены коммерческие площади, общественные заведения и гостиницы, а также пешеходные бульвары, обзорные площадки и велосипедные дорожки.В Мевасерет-Ционе был продан застройщику участок на 156 единиц жилья, победителем стала компания “И-Эс-Эй Ахзакот”. Стоимость квартир для участников проекта “Мехир ле-Миштакен” будет на 22% ниже рыночной. Квартира площадью 85 квадратных метров будет стоить от 1.209.345 шекелей, квартира площадью 100 квадратных метров будет стоить от 1.394.658 шекелей, начальная стоимость квартиры площадью 110 квадратных метров составит 1.518.166 шекелей.Участок расположен западнее района “Маоз Цон Бет” и включает в себя 1.269 единиц жилья, торговый и коммерческий комплекс.