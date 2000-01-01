09.08 15:07 MIGnews.com

Сняты препятствия на поставки израильского газа в Египет

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После долгих лет задержки и неопределенности Египет может стать основным рынком для экспорта израильского природного газа, после того, как во вторник президент Египта Абд аль-Фатах ас-Сиси подписал законопроект, который позволит частным компаниям импортировать газ.Египет, наряду с Турцией, является одним из двух региональных рынков, которые могли бы закупать большое количество газа из месторождений «Тамар» и «Левиафан". Но ни одна сделка по закупке газа из этих месторождений в прошлом году не состоялась.Известно, что в марте 2015 года египетская компания Dolphinus Holdings подписала семилетний контракт на поставку природного газа из израильского месторождения "Тамар".Согласно условиям договора, в первые три года египетская компания обязывалась купить как минимум 5 млрд. кубометров газа.Но компания East Mediterranean Gas, которая владеет и управляет газопроводом, связывающим Египет и Израиль, не одобрила эту сделку.На прошлой недели генеральный директор американской компании Noble Energy, Дэвид Стовер заявил, что "новый закон, принятый египетскими властями, должен облегчить условия сделок".«Команда месторождения Левиафан продолжает продвигаться в новых переговорах с клиентами в Израиле, Иордании и Египте", добавил Стовер.Ожидается, что новая власть и законы откроют "дорогу" частным компаниям для импорта и распределения газа внутри страны, используя внутренний трубопровод Египта, которым в настоящее время владеет правительство.Также ожидается, что к концу 2018 года, после открытия крупного месторождения газа в Египте в поле Зохр, Египет больше не будет испытывать дефицита газа и нефти.Новый закон, названный Резолюцией № 196 от 2017 и направленный на привлечение частных компаний в растущий газовый сектор страны, вступит в силу в конце этого года.Министр нефти и минеральных ресурсов Тарек аль-Мулла должен выдать постановления, а затем государственная компания EGAS начнет выдавать экспортные лицензии.