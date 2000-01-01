10.08 09:12 MIGnews.com

Минфин расширяет студенческие общежития по всей стране

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Министерство финансов, государственная компания “Квартира на съем” (“Дира Леаскир”), Комиссия по планированию и финансированию и Совет по высшему образованию согласовали выделение средств на расширение студенческих общежитий на 3000 мест по всей стране. Этот транш завершит программу финансирования дополнительных комнат в студенческих общежитиях, начавшуюся в 2012 году и предусматривающую создание 10.000 койко-мест для студентов. Стоимость всей программы составляет 300 миллионов шекелей. Новые общежития будут построены в востребованных районах, на территории университетских кампусов и в городах периферии.“Реализация проекта по возведению общежитий позволит тысячам студентов спокойно учиться и преуспевать в учебе, имея крышу над головой за приемлемые деньги, - заявил министр финансов Моше Кахлон. - Предоставление жилья студентам - неотъемлемая часть решения жилищного кризиса в стране, и усилия министерства финансов по помощи молодым людям в самые непростые для них годы направлены, в том числе, и на решение этой проблемы. Кроме того, строительство студенческих общежитий приведет к повышению предложения на рынке съемного жилья”.В рамках программы было опубликовано обращение к муниципалитетам и высшим учебным заведениям, в котором предлагалось отправлять свои заявки на правительственные ассигнования для строительства общежитий. На эти цели выделены 97 миллионов шекелей. Ранее государство уже перечислило 220 миллионов шекелей на строительство общежитий общим объемом в 7000 мест.Процесс предусматривает дифференцированный подход к субсидированию, преимущество получат населенные пункты периферии (до 45 тысяч шекелей за койко-место). На обращение откликнулись 30 высших учебных заведений и органов местной власти, в том числе университет Бен-Гурион, университет Бар-Илан, Тель-авивский университет и хайфский Технион, а также муниципалитеты Нетании, Ришон ле-Циона, Гиват-Шмуэля, и местный совет Кацрина.Они должны будут построить общежития на не менее 200 мест в высших учебных заведениях в районах повышенного спроса и на не менее 100 мест в районах периферии. Получатели ассигнований должны будут также соблюсти все необходимые условия, такие как количество человек в комнате, количество койко-мест в проекте, потенциал заселения, доступность для инвалидов, сроки. Государственная компания “Дира Леаскир” будет сопровождать весь процесс планирования и строительства вплоть до заселения студентов.