09.10 16:16 MIGnews.com

Треть пожилых репатриантов проживают на съемном жилье

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Годовой оборот рынка арендного жилья оценивается в почти 28 миллиардов шекелей — к таким выводам пришли авторы отчета, составленного в Национальном экономическом совете при канцелярии премьер-министра. Отчет основывается на новых данных, собранных Центральным статистическим бюро, о 1,7 миллиона израильтян, проживающих в 570 тысяч съемных квартир.Отдельный раздел отчета касается новых репатриантов, проживающих в арендованном жилье. Данные показывают, что процент репатриантов из бывшего СССР, проживающих на съемных квартирах, значительно превышает процент коренных израильтян во всех возрастных категориях. Среди пожилых людей, в возрасте 60 и старше, почти 27% репатриантов проживают в арендованной квартире по сравнению с 6% среди коренного населения. Столь значительная разница объясняется тем, что многие репатрианты прибыли в Израиль в зрелом возрасте, что не позволило им взять ипотеку и приобрести собственное жилье.Среди репатриантов в возрасте 30-44 года, выросших в Израиле и покинувших родительский дом, арендуют жилье почти 42% по сравнению с 26% среди коренных израильтян того же возраста. Исследование не дает четкий ответ, но практика показывает, что без помощи родителей молодые люди не могу приобрести себе жилье, а возможности родителей-репатриантов, прибывших в Израиль в возрасте 30-40 лет в большинстве случаев ограничены, что и вынуждает детей снимать жилье.Д-р Юлия Землинская, генеральный директор амуты "Наше Наследие - Демократическая Хартия", уделяющей большое внимание проблемам, с которыми сталкиваются русскоязычные репатрианты в Израиле, утверждает, что правительства на протяжении десятилетий игнорировали тот факт, что отсутствие доступного жилья для пожилых репатриантов, а также тех, кто находится в тяжелом экономическом положении (к примеру, неполные семьи), является основной составляющей дороговизны жизни в Израиле."В результате в стране появилась широкая прослойка людей, вынужденных тратить большую часть своих доходов на крышу над головой и не имеющих возможности обосноваться в одном месте ввиду отсутствия возможностей долгосрочной аренды. Нет ничего удивительного, что сегодня в Израиле появляются десятки и сотни тысяч бедных пенсионеров, неспособных помочь своим детям и, более того, нуждающихся в помощи детей. На наших глазах расширяется социальный разрыв, с одной стороны которого находятся обеспеченные прослойки, а с другой второе и уже даже третье поколение репатриантов, не имеющих возможности приобрести собственную крышу над головой. Мы призываем правительство не игнорировать остроту проблемы жилья среди русскоязычных репатриантов требующую особого решения. Мы требуем от правительства создать финансовые программы которые помогли бы пенсионерам избежать бедности, а молодым парам выросшим в семье репатриантов сравнятся в уровне жизни с коренными израильтянами", — заявила д-р Юлия Землинская.