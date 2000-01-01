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Скоростной поезд: от Тель-Авива до Иерусалима за 28 минут 10.01 16:52   MIGnews.com

Скоростной поезд: от Тель-Авива до Иерусалима за 28 минут

Министр транспорта Израиля Исраэль Кац заявил, что скоростная линия Тель-Авив-Иерусалим будет запущена в конце марта, накануне Песаха.

Первые три месяца поездки на поезде буду бесплатными.

Кац намерен участвовать в пробном пробеге электровоза в Иеруалим на следующей неделе.

Создание скоростной линии между Иерусалимом и Тель-Авивом началось в 2001 году и обошлось в 7 миллиардов шекелей.

Скоростная линия в разы сократит время поездки до Иерусалима - с 78 минут до 28. Поезда будут идти со скоростью 160 км/ч. Каждый поезд будет перевозить до 1000 пассажиров.
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