10.01 19:52 MIGnews.com

Миллиардер Баффет: Криптовалюту ждёт крах

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Американский инвестор Уоррен Баффет поделился своим мнением относительно актуальной на сегодняшний день в мировой экономике темы - темы криптовалют.Баффет считает, что приобретать криптовалюту не стоит, так как биткоины в будущем ожидает крах. Такое мнение один из богатейших людей мира высказал в эфире телеканала CNBC в среду, 10 января."Что касается криптовалют в целом, я могу сказать почти с уверенность, что их ждет плохой конец... Когда и как это произойдет, я не знаю", - приводит информационное агентство ТАСС перевод слов Баффета.Кроме того, он отметил, что сам не вкладывает средства в криптовалюту и не планирует это сделать."У меня достаточно проблем с вещами, о которых я кое-что знаю", - добавил он.Баффет убеждён, что финансировать стоит "достойный бизнес".Стоит отметить, что по последним подсчётам Баффет занимает третье место в списке самых богатых предпринимателей в мире. Его состояние оценивается в 87,3 миллиарда долларов.