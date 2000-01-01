Австралия готова к свободной торговле с Британией

Австралия хочет заключить соглашение о свободной торговле с Великобританией как можно скорее после того, как Объединенное Королевство покинет Евросоюз, как заявил премьер-министр Малкольм Тернбулл в понедельник, 10 июля
На совместной пресс-конференции в Лондоне с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй Тернбулла спросили, сколько времени потребуется для заключения торговой сделки после Brexit.
"Как можно скорее, если мы быстро продвинемся", - сказал он.
"Австралийцы не ходят вокруг, да около ... мы будем двигаться так же быстро в этом направлении, как и Великобритания", - подчеркнул австралийский премьер.
Тереза Мэй также сообщила на пресс-конференции, что она хочет "максимально широкого консенсуса" для Brexit, чтобы убедиться, что сделка, которую она заключит с ЕС, будет правильной для Великобритании.