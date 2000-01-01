10.07 18:55 MIGnews.com

Австралия готова к свободной торговле с Британией

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Австралия хочет заключить соглашение о свободной торговле с Великобританией как можно скорее после того, как Объединенное Королевство покинет Евросоюз, как заявил премьер-министр Малкольм Тернбулл в понедельник, 10 июляНа совместной пресс-конференции в Лондоне с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй Тернбулла спросили, сколько времени потребуется для заключения торговой сделки после Brexit."Как можно скорее, если мы быстро продвинемся", - сказал он."Австралийцы не ходят вокруг, да около ... мы будем двигаться так же быстро в этом направлении, как и Великобритания", - подчеркнул австралийский премьер.Тереза Мэй также сообщила на пресс-конференции, что она хочет "максимально широкого консенсуса" для Brexit, чтобы убедиться, что сделка, которую она заключит с ЕС, будет правильной для Великобритании.