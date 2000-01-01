10.07 08:14 MIGnews.com

Ветеранам ВОВ в Израиле будут выплачивать российские пенсии

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Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Израиле, будут получать пожизненное материальное обеспечение от России.Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В частности, денежные выплаты в размере от 500 и 1000 рублей в месяц будут получать участники партизанских отрядов, узники концлагерей, сотрудники военных предприятий, корреспонденты советских СМИ, которые были командированы в войска, вдовы и вдовцы военнослужащих, а также награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Размер пособия рассчитывается в зависимости от категории граждан.Источники и порядок выплат в течение месяца определит правительство России. Пособия проживающие в Израиле ветераны начнут получать с 1 января 2018 года.