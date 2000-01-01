10.07 09:32 MIGnews.com

У Катара есть 340 млрд., чтобы выстоять любую блокаду

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Власти Катара предупредили своих противников в регионе, что их блокада может оказаться несколько дольше, чем они предполагали, так как у эмирата имеется ни много ни мало, а 340 млрд. долларов "финансовой подушки", благодаря которой он сможет выдержать любую изоляцию."В этом заключается надежность нашей системы – у нас достаточно денег, чтобы выстоять перед любым шоком", - заявил каналу CNBC глава Центрального банка Катара Абдула бин Сауд Аль-Тани.Председатель катарского нацбанка пояснил, что у Доха есть 40 млрд. накоплений в валюте и еще 300 млрд. в золоте."Поэтому мы не считаем, что сейчас надо беспокоиться. Мы сильны и стойки против любых потрясений", - добавил Аль-Тани.Напомним, что после того, как 5 июня Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ разорвали с Дохой дипломатические и транспортные связи, госакции и национальная валюта Катара, риал, оказались очень неустойчивыми."Катара имеет хорошую и уникальную систему. У нас установлены законы против всех террористов. Мы работаем с МВФ и другими организациями, чтобы улучшить наши законы, аудит и проверки", - заверил глава Центрального банка Катара.