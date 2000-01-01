10.08 12:33 MIGnews.com

Аюб Кара: цены на интернет снизятся

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Министр связи Израиля Аюб Кара принял участие в торжественном мероприятии, посвященному запуску совместного телевизионного проекта компании Hot и Рами Леви.Аюб Кара заявил: “Нет никакого сомнения в том, что перед нами - интересная и уникальная комбинация, которая создает пакет услуг, принимающий во внимание интересы потребителя и мои требования в качестве министра связи. Рынок, открываемый для конкуренции приведет к снижению цен на пакеты, как меня только что проинформировали, до 89 шекелей”.Министр подчеркнул: “Также, как это произошло с сетями сотовой телефонной связи, мы станем свидетелями появления дешевых цен на рынке интернета и телевидения”.