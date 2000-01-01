11.08 06:32 MIGnews.com

Большая лотерея проекта Цена для Новосела в цифрах и фактах

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Министерство строительства опубликовало подробные результаты всех 92 розыгрышей “Большой лотереи” программы строительства жилья по льготным ценам “Цена для новосела” (“Мехир ле-Миштакен”). В соответствии с условиями лотереи, принять участие в розыгрыше всех проектов, кроме Бейт-Шемеша, могли только участники так называемой “Группы Алеф” (“Сидра Алеф”), запись в которую была закрыта 30 августа 2016 года. Все, кто начал процесс записи после этой даты, относятся к “Сидре Бет”: в “Большой лотерее” для них были открыты только розыгрыши в Бейт-Шемеше. Лотерея проводилась при помощи электронной программы, не допускающей возможности внешнего воздействия, под контролем инспекции из нескольких ведомств. В программу заранее внесено преимущество местных жителей перед иногородними: для тех, кто не менее трех лет живет в городе, на квартиру в котором он подал заявку, забронирован определенный процент квартир.Программа выбирает выигравших в соответствии с количеством представленных в проекте квартир. К примеру, если в проекте представлено 1682 квартиры, а ваше имя выброшено программой на 751 месте, в смс-сообщении, которое было выслано победителям, указано “751 место из 1682”. Порядок выигрыша имеет определенное значение: когда доходит до выбора квартир, первые выигравшие имеют больше выбора, и каждая выбранная ими квартира уменьшает количество вариантов для оставшихся. В случае, если человек по каким-то причинам отказался от квартиры, она будет предложена следующим в списке выигравших. “Лишние” квартиры после того, как все выигравшие сделали свой выбор и несколько человек отказались, предлагаются людям, при розыгрыше оказавшимся ближе всех к списку выигравших, однако не попавшим в число победителей.В рамках “Большой лотереи” разыгрывались квартиры в 92 проектах в 24 населенных пунктах Израиля. Участники могли выбрать три города, что повышало шансы на выигрыш. В каждом из выбранных городов они могли участвовать в том количестве проектов (и соответственно, розыгрышей), какое выберут - от одного до всех.При этом розыгрыш велся по порядку, соответствующему численности населения города: первыми разыгрывались жилые проекты в Хайфе, последними - в Харише. Первый же выигрыш аннулировал две последующие ставки - то есть, если человек выбирал, к примеру, Хайфу, Раанану и Хариш, выигрыш в Хайфе аннулировал его участие в розыгрышах в Раанане и Харише. Если же его имя не попадало в список выигравших в Хайфе, но ему удавалось занять высокое место в Раанане, выигрыш в Раанане аннулировал участие в розыгрыше в Харише. Если оба предыдущих розыгрыша были неудачными, а в последнем имя претендента выпадало в числе счастливчиков - он выигрывал квартиру в Харише. Более чем двум третям записавшихся удача в этот раз не улыбнулась. Министр финансов Моше Кахлон, продвигающий программу “Мехир ле-Миштакен”, сообщил, что следующая “Большая лотерея” стартует уже 15 сентября.Мы приведем данные по наиболее крупным розыгрышам. Все эти данные указаны также на официальном сайте программы “Мехир ле-Миштакен” - https://www.dira.moch.gov.il/ProjectsList. Стоит отметить, что на сайте записи указано название и район проекта, город, название фирмы-застройщика, количество квартир в проекте и цена за квадратный метр. Нажав на кнопку “подробности” можно увидеть количество уже подавших заявки. В окне подробных данных можно нажать на линк с таблицей подробных результатов, где претенденты выстроены по своим порядковым номерам, а рядом указан их номер в розыгрыше.В “Большой лотерее” было проведено 92 розыгрыша в 24 населенных пунктах. Первыми был проведен розыгрыш квартир в двух жилищных проектах в Хайфе: в районе Кирьят-Элиэзер (розыгрыш номер 202 на 213 квартир) и в районе Ахуза (розыгрыш номер 201 на 48 квартир). На эти проекты было подано 1246 и 1245 заявок соответственно. Среди выигравших в первом проекте 117 жителей Хайфы, во втором проекте - 25 жителей Хайфы.В Ришон ле-Ционе разыгрывались четыре проекта: номер 203 на 314 квартир (11112 заявки), 204 на 56 квартир (12045 заявок), 205 на 60 квартир (11977 заявок) и 206 также на 60 квартир (11752 заявки). Все квартиры были выиграны, количество местных жителей среди выигравших составило 124, 26,22 и 22 соответственно.В Нетании разыгрывался проект 207 (“Амалия-Бет”) на 130 квартир и проект 208 (“Агам-3”) на 110 квартир. Количество желающих распределилось поровну: 2404 и 2405 соответственно, - то есть, фактически все выбравшие Нетанию оставили заявки на оба строительных проекта. В в числе выигравших в проекте 207 - 76 местных жителей, и в проекте 208 - 55 жителей Нетании.В Беэр-Шеве были разыграны квартиры в четырех проектах: 212 на 319 квартир (1814 заявок, среди выигравших 160 местных жителей), 209 на 227 квартир (1493 заявки, 114 местных жителей выиграли), 210 на 112 квартир (1227 заявок, 48 местных жителей), и 211 на 74 квартиры (1056 заявок, 38 местных жителей).Количество заявок на 10 разыгрываемых проектов в Бейт-Шемеше было довольно высоким: это связано с тем, что этот город единственный был открыт также для участия льготников из “Сидры Бет”. В розыгрыше 213 на 118 квартир участвовали 10299 человек, все квартиры разыграны, в числе выигравших 43 местных жителя. На розыгрыше 214 с 220 квартирами подано 220 заявок, среди выигравших 78 жителей Бейт-Шемеша. Далее следуют: проект 215 (151 квартира, 9951 заявка, 50 местных жителей), 216 (108 квартир, 9687 заявок, 36 местных жителей), 217 (80 квартир, 9518 заявок, 25 местных жителей), 218 (130 квартир, 9369 заявок, 43 местных жителя среди выигравших), 219 (172 квартиры, 9056 заявок, 52 местных жителя), розыгрыш 220 (173 квартиры, 8992 заявки, 56 местных жителей), 221 (39 квартир, 8724 заявки, 11 местных жителей), 222 (116 квартир, 8712 заявок, 34 местных жителя).В Герцлии в рамках первой “Большой лотереи” разыгрывались пять жилищных проектов, все в районе “Галиль-Ям”. Розыгрыш 224 (170 квартир, 10403 заявки, 53 местных жителя), 225 (421 квартира, 10379 заявок, 129 местных жителей), 223 (180 квартир, 10102 заявки, 62 герцлийца), 226 (125 квартир, 10112 заявок, 35 местных), 227 (280 квартир, 9475 заявок, 86 местных жителей среди выигравших).В Модиине разыгрывались квартиры в 11 жилищных проектах: 228 (186 квартир, 8984 заявки, 45 местных жителей), 229 (161 квартира, 8984 заявки, 45 местных жителей), 230 (63 квартиры, 9821 заявка, 13 модиинцев), 231 (169 квартир, 9769 заявок, 43 местных жителя), 232 (34 квартиры, 9415 заявок, 8 местных жителей), 233 (39 квартир, 9471 заявка, 8 местных жителей), 234 (111 квартир, 9176 заявок, 26 местных жителей), 235 (55 квартир, 8762 заявки, 15 местных жителей), 236 (108 квартир, 8530 заявок, 25 местных жителей), 237 (78 квартир, 8586 заявок, 19 местных жителей), 290 (285 квартир, 8955 заявок, 62 местных жителя).В Рамле проводились розыгрыши в двух строительных проектах на 572 и 228 квартир. В Раанане - четыре проекта (23, 14, 11 и 82 квартиры). В Рош а-Аине разыгрывались квартиры в девяти строительных проектах на 181, 199, 144, 543, 89, 105, 150, 224 и 48 квартир. В Явне разыгрывались 10 строительных проектов общим объемом в 1981 квартиру. В Нацрат-Илите - один проект на 78 квартир. В Кирьят-Бялике - два проекта на 228 и 206 квартир. В Гадере - четыре проекта на 721 квартиру. В Офакиме - два проекта на 120 квартир. В Мигдаль а-Эмеке - два проекта на 387 квартир. В Кфар-Йона - два проекта на 472 квартиры.Тират Кармель - единственный город “Большой лотереи”, в котором остались неразыгранные квартиры. В этом городе разыгрывались шесть строительных проектов: 275 (230 квартир, 991 заявка, 80 местных жителей среди выигравших), 273 (226 квартир, 684 заявки, 74 местных жителя), 274 (272 квартиры, 454 заявки, 63 местных жителя), 276 (304 квартиры, 237 заявок, 17 местных жителей среди выигравших, 67 квартир остались неразыгранными), 287 (211 квартир, 48 заявок, 1 местный житель среди выигравших, 163 квартиры осталось) и розыгрыш номер 288 (244 квартиры, 12 заявок, 1 местный житель, не разыграны 232 квартиры).В Атлите разыгрывались два жилищных проекта на 60 и 63 квартиры соответственно (663 и 594 заявки), в Шломи - один проект на 54 квартиры (при 66 заявках), в Пардесии один проект на 56 квартир при 1727 желающих, в Мицпе-Рамоне один проект на 12 квартир (82 заявки), в Мерказ-Шапира один проект на 20 квартир (414 заявок), в Харише - четыре проекта на 850 квартир, в общей сложности. В Харише были разыграны все квартиры, и среди выигравших лишь трое местных жителей.