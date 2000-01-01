Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Рав Кав можно будет заряжать в банкоматах 10.08 14:35   MIGnews.com

Рав Кав можно будет заряжать в банкоматах

Израильское деловое издание TheMarker сообщает о том, что в ближайшем будущем пассажиры получат новую возможность пополнить кредит на карточках для оплаты проезда Рав Кав.

Национальное управление общественного транспорта планирует поставить 2500 частных банкоматов в киосках по всей стране.

Технологии пополнения кредита будут представлены компаниями Caspit и Casponet. Пассажиры также смогут покупать дневные, недельные и месячные проездные.

За использование банкоматов не будут взиматься комиссионные.

В настоящий момент подобный проект испытывается в Беэр-Шеве, где установлено 100 подобных банкоматов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:26
James Richardson остается в аэропорту Бен-Гурион
14:46
Установлена личность напавшего на военных под Парижем
14:05
Одобрен проект строительства 8600 единиц жилья в Ашкелоне
13:56
Заказное убийство: адвоката застрелили за 50 тысяч шекелей
13:16
Прогноз: миллион убитых в первые три дня войны
12:42
Россиянина задержали в Турции. Хотел сбить самолет США
12:33
Аюб Кара: цены на интернет снизятся
12:24
Тель-Авив: врач-косметолог изнасиловал пациентку
11:59
Юнкер слетал из Брюсселя в Рим за 27 тысяч евро
11:37
Иранская журналистка приземлилась в Израиле
11:29
БАГАЦ скостил срок 13-летнему террористу
10:43
Племянник террористки поджог поле у Петах-Тиквы
10:05
В Казахстане упал самолет Академии гражданской авиации
10:04
Катар ввел безвизовый режим для граждан 80 государств
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus