10.08 14:35 MIGnews.com
Рав Кав можно будет заряжать в банкоматах
Израильское деловое издание TheMarker сообщает о том, что в ближайшем будущем пассажиры получат новую возможность пополнить кредит на карточках для оплаты проезда Рав Кав.
Национальное управление общественного транспорта планирует поставить 2500 частных банкоматов в киосках по всей стране.
Технологии пополнения кредита будут представлены компаниями Caspit и Casponet. Пассажиры также смогут покупать дневные, недельные и месячные проездные.
За использование банкоматов не будут взиматься комиссионные.
В настоящий момент подобный проект испытывается в Беэр-Шеве, где установлено 100 подобных банкоматов.
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