10.08 16:34 MIGnews.com

Экологически чистые автобусы для жителей Хайфы и Крайот

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На этой неделе компания "Эгед" ввела в эксплуатацию 25 новых автобусов на электрической тяге. Все они уже готовы к выходу на городские линии в Хайфе и Крайот – именно там, где экологически чистый транспорт нужнее всего. Об этом сообщил председатель компании Эгед, Ави Фридман на торжественной церемонии открытия первого электро-терминала на базе северного филиала компании Эгед."Запуск электрических автобусов – это шаг, которую делает "Эгед" в новую эпоху экологически чистого транспорта, альтернативных источников энергии и ответственности. Вместе с нашими партнерами мы реализуем национальную политику и выполняем решения, которые позволят снизить выбросы в атмосферу и качественно улучшить экологическую ситуацию в Израиле", - сказал Ави Фридман в своей торжественной речи.По словам Ави Фридмана, новые автобусы стали ответом на призыв министра экологии. Они являются частью большого проекта министерства экологии и Еврейского национального фонда ("Керен Каемет ле-Исраэль") и были приобретены благодаря финансовой поддержке этих структур. Он также добавил, что около полугода назад "Эгед" запустил пилотный проект, в рамках которого на улицах Хайфы был испробован автобус, который работает на газе. "Йона, мы твои партнеры", - обратился Ави Фридман к мэру города Хайфа, Йоне Яхаву, который прибыл в числе почетных гостей.В своей речи Ави Фридман рассказал, что в течение последних лет Эгед ввел в эксплуатацию автобусы с маркировкой EURO-5 и EURO-6, которые соответствуют строгим современным европейским стандартам, замеряя уровень выхлопов (маркировка с самой высокой цифрой соответствует самому жесткому стандарту). На автобусы с маркировкой EURO-3 были установлены фильтры очистки. Ави Фридман особо подчеркнул, что по уровню контроля за выхлопами 80% автобусов компании Эгед превышают необходимые требования, принятые в Израиле."Этот проект был бы невозможен без участия и поддержки председателя Еврейского национального фонда (ККЛ), Дани Атара", - отметил Ави Фридман, подчеркнув, что очень ценит его сотрудничество и поддержку."Я глубоко благодарен министру экологии Зееву Элькину за личное участие в продвижении проекта и за его преданность задаче охраны окружающей среды", - сказал Фридман под аплодисменты собравшихся. "Я также хочу поблагодарить министра транспорта Исраэля Каца, которому за девять лет удалось произвести настоящую революции во всем, что касается инфраструктуры транспорта"."Эгед" заложил основы общественного транспорта 83 года назад и до сих пор сохраняет лидирующие позиции в своей отрасли. Наша история неразрывна связана со становлением Израиля. Мы были там, где создавались новые поселения. Мы несли потери в терактах и помогали нашим солдатам добраться до линии фронта. Быть вместе со своей страной, стремиться вместе с ней к новым достижениям – так мы понимаем свою задачу и так мы намерены действовать".