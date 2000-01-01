10.08 08:15 MIGnews.com
Израильскую компанию игр Plarium продали за полмиллиарда
Израильская компания компьютерных игр Plarium продана австралийской компании Aristocrat за полмиллиарда долларов.
Plarium - один из лидеров на рынке компьютерных игр в социальных сетях, пользователями продуктов компании являются 250 миллионов человек.
Игра Plarium Vikings: War of Clans входит в десятку наиболее популярных компьютерных игр.
Компания была основана в 2009 году и базируется в Герцлии. В офисах компании в разных странах мира работает 1200 человек.
Поделиться
Все по теме
Комментарии