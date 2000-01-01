Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Израильскую компанию игр Plarium продали за полмиллиарда 10.08 08:15   MIGnews.com

Израильскую компанию игр Plarium продали за полмиллиарда

Израильская компания компьютерных игр Plarium продана австралийской компании Aristocrat за полмиллиарда долларов.

Plarium - один из лидеров на рынке компьютерных игр в социальных сетях, пользователями продуктов компании являются 250 миллионов человек.

Игра Plarium Vikings: War of Clans входит в десятку наиболее популярных компьютерных игр.

Компания была основана в 2009 году и базируется в Герцлии. В офисах компании в разных странах мира работает 1200 человек.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:20
Саакашвили: Россия собирается аннексировать Беларусь
09:13
Землетрясение в Китае: пострадало более 300 человек
09:12
Минфин расширяет студенческие общежития по всей стране
09:08
ЦАХАЛ взорвет дома, под которыми проходят тоннели ХАМАСа
08:08
ЦАХАЛ снес дома убийц Адас Малка
07:08
Франция: арест алжирца, врезавшегося на BMW в группу солдат
06:27
В Тель-Авиве тестируют электрические дороги
05:28
Цена для новосела в Мевасерет-Ционе и Ашкелоне: скидка 33%
04:37
Еще на одной планете нашей системы найдены условия для жизни
03:19
Задержан мужчина, перевозивший в сумке человеческие руки
02:34
Фото iPhone 8 слили в Сеть
01:27
Из-за зубной пасты мужчина оказался в инвалидной коляске
00:24
Мэра выгнали из ресторана в его городе из-за шорт
23:18
Учитель предложил Кадырову посмотреть "Матильду"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus