10.08 08:15 MIGnews.com

Израильскую компанию игр Plarium продали за полмиллиарда

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Израильская компания компьютерных игр Plarium продана австралийской компании Aristocrat за полмиллиарда долларов.Plarium - один из лидеров на рынке компьютерных игр в социальных сетях, пользователями продуктов компании являются 250 миллионов человек.Игра Plarium Vikings: War of Clans входит в десятку наиболее популярных компьютерных игр.Компания была основана в 2009 году и базируется в Герцлии. В офисах компании в разных странах мира работает 1200 человек.