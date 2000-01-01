10.10 08:55 MIGnews.com

Рейтинг-2017: Израиль подорожал на 19%, Россия - на 13%

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Компания Brand Finance обнародовала рейтинг брендов государств в 2017 году.Такой список компания опубликовывает ежегодно. В нём указывается стоимость и стабильность каждого бренда. Принципы оценивания такие же, как и при оценке брендов транснациональных корпораций.Лидирующее место в рейтинге, как и в прошлом году, заняли США. Национальный бренд Соединённых Штатов в 2017 году стал дороже на 2% процента по сравнению в 2016-м - до 21,06 триллиона долларов. В то же время, рейтинг стабильности бренда с уровня ААА упал до ААА-. Такие изменения произошли с приходом к власти в стране президента Дональда Трампа.Второе место занял Китай. Национальный бренд страны поднялся за последний год, ни много ни мало, на 44% - до 10,21 триллиона долларов. Рейтинг стабильности - АА.За триллион долларов оценили также бренды Германии, Японии, Великобритании, Франции, Канады, Индии, Италии, Южной Кореи, Австралии, Испании, Мексики, Швейцарии и Нидерландов.Российский бренд занял 17 место в рейтинге. За год он стал дороже на 13% - до 832 миллиардов долларов и сохранил оценку А+.Бренд Ирана – на 39-м месте. За последний год он поднялся в стоимости на 11% - до 250 миллиардов долларов, а его в рейтинге стабильности перешёл с А до А+.Израиль занял 41-ю строчку. Бренд еврейского государства подорожал на 19% - до 224 миллиардов долларов, а рейтинг стабильности вырос с АА до АА+.