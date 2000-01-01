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Кахлон и Либерман договорились об увеличении пенсий 11.01 12:29   MIGnews.com

Кахлон и Либерман договорились об увеличении пенсий

Министр финансов Моше Кахлон и министр обороны Авигдор Либерман сообщили о достижении договоренности об увеличении пособий по старости уже в этом году.

В 2018 году на увеличение пособий по старости будет выделено 600 миллионов шекелей. Увеличение произойдет ретроактивно после утверждения бюджета на 2019 год. В дополнение к этому, в 2019 году на те же цели будет выделено 300 миллионов шекелей. Общая сумма расходов бюджета на пособие по старости вырастет на 1,4 миллиарда шекелей. Новые репатрианты и женщины, не выработавшие трудовой стаж получат прибавку к пенсии до 50%.

Также сообщается о выделении миллиарда шекелей для программы строительства жилья для пожилых, а также о выделении средств на национальную программу по уходу за пожилыми людьми в рамках бюджета следующего года.

Кахлон и Либерман также договорились о создании совместной команды из представителей министерства финансов и министерства обороны для изучения требований военных об увеличении оборонного бюджета.

В дополнение к этому достигнуто соглашение о выделении 150 миллионов шекелей для строительства убежищ и укрепления зданий на севере Израиля.

Авигдор Либерман поблагодарил министра финансов “за профессиональную работу, которая позволяет приблизиться к одобрению бюджета без обычных сопутствующих этому процессу дрязг”. Кахлон, со своей стороны, заявил: Мы осознаем характер меняющихся угроз и мы относимся к ним серьезно. Мы выполним все наши обязательства”.
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