11.01 16:03 MIGnews.com

Антимонопольное управление запретило слияние El Al и Israir

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Антимонопольное управление Израиля вынесло решение о запрете слияния авиакомпаний El Al и Israir.Причиной являются опасения того, что El Al начнет действовать как монополия на маршруте Тель-Авив-Эйлат.Против сделки по слиянию двух компаний выступил еще один израильский авиаперевозчик - компания Arkia, а также управление аэропортов и муниципалитет Эйлата.El Al, со своей стороны, назвал решение управления “неудачным” и сообщил, что у него нет планов вступать на рынок полетов в Эйлат. В случае слияния с Israir, однако, компания якобы планировала покупку новых самолетов для обслуживания этого маршрута.