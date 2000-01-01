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Антимонопольное управление запретило слияние El Al и Israir 11.01 16:03   MIGnews.com

Антимонопольное управление запретило слияние El Al и Israir

Антимонопольное управление Израиля вынесло решение о запрете слияния авиакомпаний El Al и Israir.

Причиной являются опасения того, что El Al начнет действовать как монополия на маршруте Тель-Авив-Эйлат.

Против сделки по слиянию двух компаний выступил еще один израильский авиаперевозчик - компания Arkia, а также управление аэропортов и муниципалитет Эйлата.

El Al, со своей стороны, назвал решение управления “неудачным” и сообщил, что у него нет планов вступать на рынок полетов в Эйлат. В случае слияния с Israir, однако, компания якобы планировала покупку новых самолетов для обслуживания этого маршрута.
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