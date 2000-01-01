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Минимальную зарплату увеличат, рабочую неделю сократят 11.01 07:22   MIGnews.com

Минимальную зарплату увеличат, рабочую неделю сократят

Министерство финансов Израиля достигло взаимопонимания с Гистадрутом в рамках процесс улучшения условий труда.

Минфин и Гистадрут согласились с тем, что рабочая неделя будет сокращена с 43 часов до 42 часов. Минимальная зарплата будет увеличена с 28,49 шекелей в час до 29,12 шекелей в час.

Согласно соглашению, сокращение рабочей недели будет произведено без сокращения зарплаты. Зарплата будет рассчитываться исходя из 182 рабочих часов в месяц вместо 186. Это означает, что реальная зарплата вырастет с 28,49 шекелей в час до 29,12 шекелей.

Глава Гистадрута Ави Ниссенкорн заявил, что меры по сокращению рабочей недели - “необходимый шаг для создания баланса между работой и досугом, который повлечет позитивные последствия для производительности труда и экономики”.

Ниссенкорн также указал на то, что последствия соглашения распространяются не только на лиц, работающих полную смену, но и на частично занятых, поскольку их труд будет оплачиваться по более высокой ставке.

Министр финансов Моше Кахлон, со своей стороны, заявил, что трудовой рынок в Израиле характеризуется длинной рабочей неделей и низкой производительностью. Кахлон сказал: Достигнутое соглашение укорачивает рабочую неделю и позволяет работникам создать баланс между работой и семьей, и улучшает условия для слабых социальных слоев. И все это - в рамках ответственного бюджета, который помогает всем категориям трудящихся в Израиле".
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