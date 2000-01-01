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Турция и `Газпром` договорились по `Турецкому потоку` | Фото: Thinkstock12.07 01:25   MIGnews.com

Турция и "Газпром" договорились по "Турецкому потоку"

Анкара договорилась с российской компанией "Газпром" по поводу финансирования газопровода "Турецкий поток" на территории Турции.

Об этом в Стамбуле в рамках 22-го Всемирного нефтяного конгресса сообщил гендиректор турецкой национальной трубопроводной компании Вotas Бурхан Озджан, передает РИА Новости.

"Мы уже договорились с ними по этому вопросу. Однако я не могу раскрыть цифры – в каком процентом отношении мы будем это делать", – заявил он.

Озджан отметил, что процесс получения разрешений на вторую нитку трубопровода протекает положительно, "и никаких подводных камней в нем нет".

По его словам, была достигнута договоренность о том, что ветка "Турецкого потока" будет выведена на сушу в европейской части Турции – Фракии, в районе Кыйыкёй.

"Однако будет ли выход именно в этом населенном пункте или где-то поблизости, сейчас сказать нельзя. Там продолжаются инженерные работы, как со стороны моря, так и на суше, никаких проблем здесь нет", — уточнил гендиректор Вotas.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток газопровода по дну Черного моря. Одна нитка предназначена для потребления газа турецкими потребителями, вторая – для поставок газа транзитом через Турцию на европейский рынок.
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