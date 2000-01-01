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Битва за налог | Фото: Thinkstock11.08 11:55   MIGnews.com

Битва за налог

Верховный суд справедливости принял в начале этой недели решение об отмене закона о налогообложении третьей квартиры.

Суд постановил, что весть процесс утверждения законопроекта ко второму и третьему чтению на заседании финансовой комиссии Кнессета — которое началось 15 декабря глубокой ночью и закончилось 16 декабря утром — был в корне неверным.

Суд постановил, что законодатель может заново провести процесс утверждения законопроекта, начиная с подготовки ко второму и третьему чтению. Другими словами, судьи предлагают Кнессету заново провести заседание финансовой комиссии, чтобы подготовить его к голосованию. По следам постановления суда министр финансов Моше Кахлон уже обратился к главе финансовой комиссии Моше Гафни, чтобы тот назначил обсуждение. Кнессет вышел на парламентские каникулы до 23 октября, но комиссия может провести обсуждение закона во время каникул, а затем депутаты могут собраться на внеочередное парламентское заседание, чтобы утвердить законопроект.

Законопроект о налогообложении третьей квартиры был утвержден в декабре 2016 года. Сразу же после утверждения законопроекта финансовой комиссией Кнессета было подано несколько исковых заявлений, в которых Верховной суд просили признать процедуру утверждения законопроекта неверной на фоне того, что комиссия начала обсуждение законопроекта в 23:00 15-го декабря, а закончила в 7:15 на следующий день. Депутаты получили последний вариант законопроекта незадолго до начала заседания, а юридический советник комиссии объявила депутатам, что не успела детально изучить его. Несмотря на это, под давлением министра финансов, комиссия начала обсуждение законопроекта, а затем и проголосовала. Депутаты оппозиционных партий покинули заседание в знак протеста, то же самое сделал и глава комиссии Моше Гафни незадолго до голосования.
Закон должен был вступить в силу 1 января 2017 года, а отчетность владельцев трех и более объектов недвижимости должна была начаться с 31 марта 2017 года. По следам исковых заявлений подача отчетности была отложена до июня 2017 года, а затем и до конца июля.

Глава финансовой комиссии Моше Гафни, покинувший заседание накануне голосования, заявил в воскресенье, что в прошлом возражал против утверждения законопроекта, а на данном этапе он прежде всего хочет ознакомиться с постановлением суда.
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