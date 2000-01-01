11.08 12:28 MIGnews.com

Открыли Америку

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Уровень жизни израильтян был бы намного выше если бы не дороговизна жизни — такое заявление сделал в своем еженедельном отчете главный экономист министерства финансов.Главный экономист отмечает, что цены в Израиле на десятки процентов выше аналогичных в странах OECD: разница в ценах между Израилем и развитыми странами достигает 52% в товарах длительного пользования (автомобили, электротовары), 30% в транспортных расходах и 29% при оплате в гостиницах и ресторанах.Что касается связи между уровнем жизни и ценами, главный экономист отметил, что чем более развито государство, тем выше в нем средний уровень цен. При этом, вместе с уровнем жизни обычно растет и уровень зарплат.Одним из основных общепринятых экономических параметров для измерения уровня жизни служит ВВП на душу населения. В Израиле он составляет 37,2 тысячи долларов в год, что позволяет Израилю расположиться на 20 строчке среди стран OECD, между Италией и Чехией. Вместе с этим, согласно паритету покупательной способности населения (что можно купить на одну и ту же сумму в Израиле и в других странах) Израиль опускается на три позиции на 23-е место среди 34 стран, между Чехией и Испанией.Объяснением является дороговизна жизни: всего в трех сферах цены в Израиле ниже, чем в среднем по OECD – в сфере связи (на 10% меньше), в сфере просвещения (на 6% меньше), а также цены на овощи и фрукты (на 8% меньше).Главный экономист Минфина проверил расположение Израиля среди стран OECD еще по нескольким популярным индексам: по индексу "Биг-мак" издания Экономист и индексу "Билли" сети "Икеа". По индексу "Билли", опирающемуся на цену одноименных полок "Икеи" в разных странах, Израиль входит в пятерку наиболее дорогих стран. С другой стороны, "Биг-мак" в Израиле дешевле, чем в США — основываясь на его стоимости, курс доллара должен находиться на уровне 3,3 шекеля за доллар.