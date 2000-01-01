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Дороговизна жизни | Фото: Thinkstock11.08 14:39   MIGnews.com

Дороговизна жизни

Главный банковский инспектор Израиля Хедва Бар представила экономической комиссии Кнессета полугодовой отчет о стоимости наиболее распространенных банковских услуг. В основе данных лежит финансовая отчетность банков и кредитных компаний за 2016 год.

В 2016 году ежемесячная стоимость ведения банковского счета и пользования кредитной картой составляли в среднем 24,8 шекелей в месяц — что указывает на снижение на 15,6% в течение 6 последних лет. Эта сумма включает в себя 13,7 шекелей за управление счетом и получение информации, и 11,1 шекелей за использование кредитной карты. В Банке Израиля отмечают, что клиенты банков имеют возможность снизить стоимость ведения счета, к примеру, путем использования мобильных приложений, сайта и других каналов, позволяющих получить слуги, не обращаясь в отделение. Стоимость подобных услуг на 75% ниже стоимости подобных услуг, оказываемых служащими банка.

с 1-го апреля 2014 года в банках действует программа «Корзина комиссионных», обязывающая банки предлагать своим клиентам два вида корзин, включающих комиссионные за ведение счета. Базисная корзина включает в себя 10 операций по «прямому каналу», с помощью клерка эта корзина позволяет провести только одну операцию в месяц. Есть еще расширенная корзина, включающая в себя 10 операций с помощью клерка и 50 операций по «прямому каналу», но базисная является наиболее популярной. В Банке Израиля отмечают, что в большинстве банков ежемесячная стоимость корзины составляет 10 шекелей, что выгоднее оплаты каждой отдельно взятой операции. Присоединиться к «корзине комиссионных» можно по телефону, в интернете или в отделении банка.

Как говорится в отчете, до конца 2017 года ожидается ряд изменений в оплате комиссионных: стоимость получения наличных в любом банкомате не превысит 1.5 шекелей, в случае закрытия отделения банка на его месте должен будет остаться банкомат, банки будут обязаны предоставлять скидку в комиссионных при использовании клиентами «прямых» каналов, не требующих участия клерка.
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