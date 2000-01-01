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Министры приняли бюджет на 2019 год | Фото: Коби Гидеон, GPO12.01 10:42   MIGnews.com

Министры приняли бюджет на 2019 год

Несмотря на протесты отдельных членов правительства, вечером 11 января израильский Кабмин единогласно принял бюджет на 2019 год. Обнародованный в начале недели проект бюджета составляет 479,4 млрд. шекелей, что на 4%, или 20 млрд., больше прошлогоднего. Он также включает 100,7 млрд. на погашение внешнего долга и поступление 39,1 млрд. по международным вкладам.

"Мы представим бюджет сегодня. В течение двух месяцев мы проведем его во втором и третьем чтениях в Кнессете. Это дает стабильность, основу для развития, позволяет решать различные вопросы в сфере безопасности, удовлетворяет нужды общества и отвечает интересам государства Израиль. Без экономической политики нет социальной. Нельзя отделить одно от другого", - заявил премьер-министр Нетаниягу.

Принятый документ он назвал "хорошим, отличным бюджетом и хорошим, отличным законом". Однако из-за сокращений их ведомствам с ним оказались несогласны члены его правительства, в частности министры культуры Мири Регев, науки и технологий Офир Акунис и общественной безопасности Гилад Эрдан.

В то же время глава МВД Арье Дери вообще не пришел на заседание Кабмина в знак протеста против урезания 11 млн. шекелей на обучение Торе взрослого населения.

Принимая бюджет сразу на год вперед премьер и министр финансов Моше Кахлон хотят стабилизировать коалицию, которая сможет забыть об этом вопросе вплоть до следующих выборов в ноябре 2019 года.

Среди реформаторских решений в новой бюджете предусмотрено увеличение субсидирования ухода за больными, снижение цен на частную хирургию, сокращение длительности школьных каникул на Песах и Хануку для учащихся вплоть до 3-го класса, сокращение оборота наличных средств и начало экспорта медицинской марихуаны.

Кроме того, в рамках экономии будет запущена 4-летняя программа сокращения финансирования израильских дипмиссий на 40 млн. шекелей, на 30 млн. "подешевеет" учебная программа Минпросвета, а также по 10 млн. вычтут из бюджета министерства сельского хозяйства и финансирования поселенческого подразделения Всемирной сионистской организации.

Согласно новому бюджету, новые репатрианты, или "олим хадашим", с капиталом превыше 500 тыс. шекелей будут лишены права на "корзину абсорбции".
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