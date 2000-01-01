13.01 01:40 MIGnews.com

Россиянин купил электростанции, чтобы майнить биткоины

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В России создадут первую майнинговую ферму по созданию криптовалют, сообщает "Коммерсантъ".Сообщается, что с этой целью российский бизнесмен Алексей Колесник приобрел электростанции в Пермском крае и Удмуртии. По данным газеты, новые приобретение для Колесникова обошли почти в 160 миллионов рублей.Предприниматель поделился, что основным проектом станет создание дата-центра, пока в России не примут закон о майнинге криптовалют."В перспективе есть идея развить дата-центр: это не только майнинг. К тому же есть закон [вице-спикера Госдумы Ирины] Яровой о том, что информация должна храниться в России, а дата-центр - это обычная серверная комната", - приводит слова Колесника "Коммерсантъ".Ранее президент РФ Владимир Путин не исключил, что в будущем стране потребуется законопроект, который будет регулировать рынок криптовалют, однако на сегодняшний день это прерогатива Центрального банка.