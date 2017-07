12.07 13:30 MIGnews.com

Из-за расследования: прекращены торги акциями Безек

Комиссия по ценным бумагам объявила о прекращении торговли акциями крупнейшей коммуникационной компании Израиля Безек.Комиссия расследует дело о заключении дочерней компанией Безека, YES, долгосрочного контракта с компанией телекоммуникационных сервисов Spacecom. Часть менеджмента Безека выступала против того, чтобы сделка была заключена на столь длительный срок (до 2028 года). Держатель основного пакета Безек, Шауль Элонович, однако, настоял на подписании соглашения.После того, как в начале 2017 года взорвался спутник Amos 6 , у YES появилась возможность выйти из соглашения, которое накладывало на него тяжелые денежные обязательства.В настоящее время Элонович, бывший генеральный директор YES Рон Эйлон и бывший финансовый директор YES Михаэль Найман находятся под следствием по подозрению в нарушении положений закона о ценных бумагах, нарушении доверия и попыткам помешать правосудию.