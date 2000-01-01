12.07 15:38 MIGnews.com

Индийские фирмы будут искать нефть и газ в Израиле

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Министр энергетики Индии Дхармендра Прадхан сказал министру энергетики Израиля Ювалю Штайницу о том, что индийские компании примут участие в поисках газовых и нефтяных месторождений на территории Израиля.Два министра встретились в рамках международной энергетической конференции в Стамбуле.Министры достигли соглашения о том, что в ближайшем будущем начнется работа по работе индийских компаний на израильском рынке и по распространению израильских энергетических технологий в Индии.Штайниц также встретился с министром энергетики Турции Братом Альбираком. Альбирак пообещал приехать в Израиль до конца года. Министры договорились об ускорении строительства газопровода между Израилем и Турцией.