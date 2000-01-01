Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com








Индийские фирмы будут искать нефть и газ в Израиле | Фото: Thinkstock12.07 15:38   MIGnews.com

Индийские фирмы будут искать нефть и газ в Израиле

Министр энергетики Индии Дхармендра Прадхан сказал министру энергетики Израиля Ювалю Штайницу о том, что индийские компании примут участие в поисках газовых и нефтяных месторождений на территории Израиля.

Два министра встретились в рамках международной энергетической конференции в Стамбуле.

Министры достигли соглашения о том, что в ближайшем будущем начнется работа по работе индийских компаний на израильском рынке и по распространению израильских энергетических технологий в Индии.

Штайниц также встретился с министром энергетики Турции Братом Альбираком. Альбирак пообещал приехать в Израиль до конца года. Министры договорились об ускорении строительства газопровода между Израилем и Турцией.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:51
Министр энергетики Турции прилетит в Израиль
15:07
Антарктида: гигантский айсберг откололся от ледника
14:29
Европейский суд поддержал запрет ношения паранджи в Бельгии
14:09
В отеле аэропорта Шарля де Голля ограблены 20 туристов
13:42
Свадьбу геев-мусульман впервые сыграли в Британии
13:30
Из-за расследования: прекращены торги акциями Безек
13:24
ЦАХАЛ снесет дом убийцы Адас Малька
12:57
Эрдоган: мы вздохнем с облегчением, если ЕС нам откажет
12:29
Вожди ХАМАСа любят израильские соки
12:02
Солдат обвинен в изнасиловании военнослужащей его батальона
11:40
Талибы напали на пассажирский автобус. Есть жертвы
11:17
Трамп объявит о возобновлении мирного процесса
10:54
Две ракетные тревоги на юге Израиля
10:02
В Саудовской Аравии казнили осужденных за терроризм
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus