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Иранцы в шоке: Лук дороже ювелирных украшений | Фото: hassanpahlavan2/Twitter12.08 21:00   MIGnews.com

Иранцы в шоке: Лук дороже ювелирных украшений

На этой неделе иранцы в социальных сетях выразили возмущение после того, как цена на лук увеличилась в четыре раза. В иранских соцсетях публикуют фотографии из луковых "ювелирных украшений" - как сообщает Би-би-си, цена на лук в Иране выросла с 30 до 177 центов.

Согласно статье информационного агентства IRNA, министр сельского хозяйства Ирана Махмуд Ходжати обвинил черный рынок и сокращение производства в значительном повышении цен.


Но, по данным Tasnim News президент союз фермеров Мешхеда опровергнул это обвинение. Так, он заявил, что министерство сельского хозяйства несет ответственность за повышение цен несет министерство сельского хозяйства, которое в прошлом году не закупило достаточное количество лука. В результате этого фермеры выращивали меньше урожая в этом сезоне.

В твиттере иранцы высмеивают сложившуюся ситуацию. Они выкладывают "самого дорогого обручального кольца в Иране" – с луковицей.


На других фотографиях изображена пустая салатница с надписью "Салат Ширази в государстве Рухани!".





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