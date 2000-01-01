13.07 10:26 MIGnews.com

Израиль и палестинцы будут строить Канал Мертвого моря

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В ходе визита специального посланника президента США на Ближнем Востоке Джейсона Гринблата в Израиль и ПА были заключены важные региональные инфраструктурные соглашения.Центральным является договор об участии палестинцев и Израиля в проекте строительства Канала Мертвого Моря. О соглашении будет объявлено на пресс-конференции с участием Гринблата, министр региональной кооперации Цахи Анегби и палестинских представителей днем 13 июля.Целью проекта является орошение, генерирование “зеленой энергии” и поднятие уровня воды в Мертвом море.В рамках соглашения палестинцы будут получать от Израиля воду и электричество по сниженным ценам.Проект осуществляется совместно Израилем и Иорданией, и получает финансовую поддержку от стран-доноров, в первую очередь, от США и Японии.