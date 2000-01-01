13.07 20:41 MIGnews.com

Германия заработала больше 1 млрд. евро на помощи Греции

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Кредиты и покупки облигаций, которые принесли пользу Греции, также принесли доходы и Германии на сумму 1,34 миллиарда евро, как сообщают СМИ.Согласно сообщению газеты Süddeutsche Zeitung (SZ), Германия заработала 1,34 млрд. евро от различных финансовых схем, предназначенных для оказания помощи Греции.Один кредит немецкого государственного банка развития KfW в 2010 году в Грецию дал чистую прибыль в размере 393 млн. евро через проценты.Европейский центральный банк (ЕЦБ) Франкфурта также запустил свою ныне действующую Программу ценных бумаг (SMP) для покупки государственных облигаций, чтобы помочь странам, пострадавшим от кризиса, например, Греции. Каждый год эти облигации приносят прибыль, которую затем ЕЦБ распространяет по центральным банкам государств еврозоны. С 2015 года, по данным SZ, доля прибыли немецкого SMP составила 952 миллиона евро.Страны еврозоны фактически решили в 2012 году выплатить прибыль от покупки облигаций Греции. Но поскольку второй греческий пакет гуманитарной помощи истек в 2015 году, прибыль с 2014 года была заблокирована и размещена на специальном счете.Доходы от процентов с 2015 года больше не учитывались, а правительство Германии не планирует никаких переводов.Хорошей новостью для Афин является то, что, если Греция полностью реализует реформы, требуемые кредиторами, в 2018 году, то государство получит прибыль, полученную от SMP в 2017 году.