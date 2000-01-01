13.07 07:40 MIGnews.com
500 работников банка Леуми "добровольно" уходят на пенсию
Банк Леуми объявил об одобрении плана по досрочному выходу на пенсию более 500 своих работников.
Сотрудников банка отправляют на пенсию в рамках мер по оздоровлению крупнейшего финансового учреждения.
В рамках плана на пенсию досрочно уйдут 500-600 человек - 5% рабочей силы банка.
Комплекс связанных с досрочным выходом на пенсию мер будет осуществлен до конца 017 года. Он обойдется банку в 500-600 миллионов шекелей в ближайшие пять лет.
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