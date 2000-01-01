Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com








500 работников банка Леуми `добровольно` уходят на пенсию | Фото: Thinkstock13.07 07:40   MIGnews.com

500 работников банка Леуми "добровольно" уходят на пенсию

Банк Леуми объявил об одобрении плана по досрочному выходу на пенсию более 500 своих работников.

Сотрудников банка отправляют на пенсию в рамках мер по оздоровлению крупнейшего финансового учреждения.

В рамках плана на пенсию досрочно уйдут 500-600 человек - 5% рабочей силы банка.

Комплекс связанных с досрочным выходом на пенсию мер будет осуществлен до конца 017 года. Он обойдется банку в 500-600 миллионов шекелей в ближайшие пять лет.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:27
FEMENистки голой грудью пытались сорвать концерт Вуди Аллена  
08:06
Ави Габай отказался возглавить оппозицию
07:13
Депутаты обвинили Беннета в растрате казенных средств
07:09
Умерла звезда советской эстрады Тамара Миансарова
06:38
"Помощь пожилым людям должна быть дифференцированной"
05:38
Воробей стал младшим инспектором латвийской полиции
04:14
Китайцы испытали квантовую телепортацию
03:23
Дуэйна "Скалу" Джонсона выдвинули в президенты
02:55
"Умный дом" "сдал" своего хозяина полицейским
01:37
Gangnam Style перестал быть самым популярным на Youtube
23:33
Пугачева и Галкин показали, как провели день с детьми
21:52
В эфир японского ТВ пришел мужчина в футболке с Гитлером
21:21
ОАЭ обрушились на "Аль-Джазиру" из-за антисемитизма
20:59
Макрон оскандалился: президента уличили в расизме
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus