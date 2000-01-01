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Intel завершает приобретение Mobileye в 15 млрд. долларов 13.08 11:07   MIGnews.com

Intel завершает приобретение Mobileye в 15 млрд. долларов

Сегодня американская корпорация Intel объявила о завершении первого этапа сделки по купле-продаже акций капитала израильской компании Mobileye.
Управлять созданной структурой будет нынешний председатель совета начальников, техдиректор и сооснователь Mobileye Амнон Шашуа.
Зив Авирам, который был гендиректором Mobileye, прежде чем она была куплена корпорацией Intel, уже ушел из компании.

"Ведущая компания, специализирующейся на разработке автоматических технологий для безопасного вождения автомобилей и для автономных автомобилей, требует новых универсальных идей для развития", - заявил Амнон Шашуа.
"Впервые в автомобильной промышленности есть партнер с глубоким опытом и культурным наследием. Mobileye очень рады начать эту новую главу", - добавил Шашуа.

Вчера закончился начальный период оферты на покупку акций. Сегодня Intel и Mobileye объявили о том, что второй этап завершится приблизительно 21 августа, или продлится еще на пять дней, если миноритарий Mobileye не успеет продать акции компании.

Известно, что акции зарегистрированы на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE).

Обе компании объявили о сделке в марте прошлого года по приобретению Mobileye ценой в 63,54 долларов за акцию, что отражает стоимость компании в 14.7-15.3 млрд. долларов. Сделка, как ожидается, будет самой крупной за всю историю израильской индустрии высоких технологий.
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