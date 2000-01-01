13.08 11:07 MIGnews.com

Intel завершает приобретение Mobileye в 15 млрд. долларов

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Сегодня американская корпорация Intel объявила о завершении первого этапа сделки по купле-продаже акций капитала израильской компании Mobileye.Управлять созданной структурой будет нынешний председатель совета начальников, техдиректор и сооснователь Mobileye Амнон Шашуа.Зив Авирам, который был гендиректором Mobileye, прежде чем она была куплена корпорацией Intel, уже ушел из компании."Ведущая компания, специализирующейся на разработке автоматических технологий для безопасного вождения автомобилей и для автономных автомобилей, требует новых универсальных идей для развития", - заявил Амнон Шашуа."Впервые в автомобильной промышленности есть партнер с глубоким опытом и культурным наследием. Mobileye очень рады начать эту новую главу", - добавил Шашуа.Вчера закончился начальный период оферты на покупку акций. Сегодня Intel и Mobileye объявили о том, что второй этап завершится приблизительно 21 августа, или продлится еще на пять дней, если миноритарий Mobileye не успеет продать акции компании.Известно, что акции зарегистрированы на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE).Обе компании объявили о сделке в марте прошлого года по приобретению Mobileye ценой в 63,54 долларов за акцию, что отражает стоимость компании в 14.7-15.3 млрд. долларов. Сделка, как ожидается, будет самой крупной за всю историю израильской индустрии высоких технологий.