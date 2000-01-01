14.08 05:36 MIGnews.com

Израиль: снижение активности на рынке недвижимости

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Главный экономист министерства финансов опубликовал в воскресенье, 13 августа, недельный отчет. На этой неделе отчет был посвящен, среди прочего, ситуации на рынке недвижимости. В июне текущего года было приобретено 9,2 тысячи квартир, что на 10% выше майских показателей, однако на 10% меньше, чем в июне прошлого года. Если исключить продажи в рамках льготной программы Минфина “Цена для новосела” (“Мехир ле-Миштакен”), снижение составляет 15% в сравнении с июнем прошлого года Второй квартал 2017 года характеризовался наименьшей активностью на рынке недвижимости с периода программы “нулевого НДС”.Всего в июне было куплено 2,5 тысячи новых квартир, 700 из них - в рамках программы “Мехир ле-Миштакен”. Главный экономист Минфина подчеркивает, что это наивысший месячный уровень продаж в рамках программы с момента ее запуска. В сравнении с июнем прошлого года, количество сделок по новым квартиром снизилось на 20%. Если же из общего показателя исключить сделки по программе “Цена для новосела”, снижение составит 30% - примерно на уровне апреля прошлого года, когда были начаты продажи квартир в рамках программы. В сравнении же с маем текущего года количество сделок по приобретению новых квартир выросло на 3%, причем большая часть этого роста связана с продажами элитного жилого проекта в районе Тель-Авива.Помимо снижения продаж новых квартир, продолжается снижение средней стоимости новых квартир. Это связано с повышением доли квартир по льготным ценам во всех отчетных сделках. Доля квартир, приобретенных инвесторами, составила в июне текущего года 17%, что примерно соответствует аналогичному показателю за предыдущие месяцы и на 4 процентных пункта меньше, чем в июне прошлого года.В отчете приводится также сравнение ситуации с инвесторами на рынке недвижимости в соответствии с изменениями налогового законодательства. Так, в течение 12 месяцев, предшествовавших повышению налога на покупку квартир, вступившего в силу в июне 2015 года, доля инвесторов, покупающих квартиры, составляла 28% от общего числа покупателей. С августа 2015 по июль 2016 этот показатель снизился до 21%. В отчете отмечается, что закон о налогообложении третьей квартиры был внесен в закон о регуляции народного хозяйства лишь в августе 2016 года. В период с августа 2016 года по июнь 2017 года доля инвесторов, в среднем, составляла 18%.В июне инвесторами были проданы 2,2 тысячи квартир, что на 18% больше, чем в мае текущего года и на 6% меньше, чем в июне годом ранее. При этом в районе Иерусалима продажи квартир инвесторами выросли на 42% в сравнении с предыдущим месяцем, при этом лишь 5% из этих квартир были приобретены также в целях инвестиций.Для покупателей 4,3 тысячи квартир речь идет о первой квартире, 700 из них были куплены в рамках программы “Цена для новосела”. Если исключить купленные в рамках проекта квартиры, доля покупателей своего первого жилья в сравнении с маем не изменилась, а в сравнении с июнем прошлого года речь идет о снижении на 11%.