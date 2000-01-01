13.08 21:52 MIGnews.com

В Ашдоде построят 36 новых единиц жилья

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр финансов Моше Кахлон, министр строительства Йоав Галант, глава Земельного управления Израиля Адиэль Шимрон и мэр Ашдода Ихиэль Ласри подписали в воскресенье, 13 августа, генеральный план развития Ашдода (“Эскем гаг”, или “зонтичное соглашение”), предусматривающий строительство в городе домов более чем на 36 единиц жилья, миллиона квадратных метров коммерческих, производственных и торговых площадей и значительные финансовые вливания в развитие Ашдода.Церемония прошла в присутствии главы правительства Биньямина Нетаниягу.В соответствии с договоренностью, Земельное управление до конца 2017 года продаст застройщикам участки в районе национального парка Лахиш под строительство примерно 3000 единиц жилья из 36.789, предусмотренных соглашением. Кроме того, будут достроены еще 9000 единиц жилья в рамках так называемого “норматива Шебеса”, позволяющего увеличить плотность застройки на 20%-30%. Речь идет о весьма существенном количестве новых домов, особенно если учесть, что много лет в Ашдоде не продавались участки под застройку.Соглашение также включает в себя развитие инфраструктуры, строительство новых дорог, развязок, расширение системы общественного транспорта, улучшение дренажной системы города, создание парков и палисадников, а также облагораживание прибрежной зоны. В соответствии с планируемым ростом населения, будут построены 54 детских сада, 14 клубов, 14 крытых спортивных залов и 14 спортплощадок, 59 синагог, 7 микв и 6 библиотек.“Не обращайте внимание на угрозы и критику интересантов, недовольных успехом программы “Цена для новосела”, - заявил министр финансов Моше Кахлон. - Уже 27 тысяч молодых семей выиграли свои будущие квартиры, а в ближайшие месяцы выиграют все записавшиеся на программу в рамках первой группы - “Сидра Алеф”. Скажем прямо: сегодняшнее соглашение о развитии Ашдода рождалось нелегко, все, кто только мог помешать - мешали. Но благодаря напряженной работе мы достигли цели”.Министр строительства Йоав Галант рассказал о соглашении подробнее: по его словам, речь идет об исторической договоренности, в рамках которой в течение десяти лет город пополнится более чем 30 тысячами новых квартир, а в последующие годы их количество вырастет до 45 тысяч. Он сообщил также, что стоимость соглашения оценивается в 6 миллиардов шекелей, и в нем не забыты такие аспекты, как развитие образовательной системы Ашдода, расширение транспортной системы и конечно же, создание тысяч новых рабочих мест для будущих жителей города и для тех, кто вырос в Ашдоде и планирует вот-вот создать собственные семьи.Мэр Ашдода Ихиэль Ласри, в свою очередь, заявил: “Ашдод, который отмечает 60 лет со дня своего создания, подписывает сегодня соглашение о развитии, которое приведет город к новым высотам. Молодые семьи получат необходимое им жилье, старые кварталы города будут отремонтированы и благоустроены. Наряду с больницей, новым портом, проектом расширения системы общественного транспорта, академическим капусом, центром высокотехнологичных предприятий, спортивными площадками и набережной с линией отелей всего за десять лет наш город станет одним из ведущих социально-экономических и культурных центров Израиля”.