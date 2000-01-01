14.08 12:35 MIGnews.com

Нохи Мозес продает Едиот Ахронот владельцу HOT

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Израильские СМИ сообщают о том, что израильский магнат Нохи Мозес решил продать газету Едиот Ахронот.Решение принято после скандала вокруг “дела 2000” - расследования несостоявшейся закулисной сделки Биньямина Нетаниягу с Мозесом, в ходе которой Нетаниягу просил у Мозеса ограничить критику в свой адрес на страницах Едиот Ахронот, в обмен на ограничение влияния конкурента газеты - бесплатного издания Исраэль Ха-Йом.Деловое издание The Marker пишет что Едиот Ахронот намерен купить французский олигарх Патрик Драхи, владелец компании HOT.На первом этапе Драхи купит пакет Едиот Ахронот Элиезера Фишмана (34%). Позднее Драхи приобретет полный контроль над газетой.Пакет Фишмана заложен банку Апоалим. Фишман должен банку 1,1 миллиарда шекелей уже более 20 лет. Арнону Мозесу принадлежит 24% газеты, Мириам Мозес 13%, Джуди Шалом Мозес -12%, и семье Юдковски - 17%.В состав холдинга Едиот Ахронот входит газета Едиот Ахронот, различные журналы и приложения, крупнейший в Израиле портал ynet, издательские дома и типография.Драхи последовательно расширяет свою медиа империю и в Израиле и во Франции. Во Франции он является инвестором изданий Liberation, Express, и канала i24news.