14.08 10:10 MIGnews.com

В Израиле незаконно повышают цены на продукты

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В первой половине 2017 года в Израиле зафиксированы нарушения государственного контроля цен на продукты питания более чем в два раза.Правительство Израиля приняло ряд законов о регулировании цен на 22 вида продуктов, включая хлеб, яйца, молоко и молочные продукты, твердые сыры, и соль. Компании должны проявлять осторожность при продаже этих продуктов, так как правительство контролирует их цены.Согласно заявлениям Министерства сельского хозяйства и аграрного развития и Министерства торговли и промышленности Израиля, в первой половине 2017 года, одно из трех проверенных государством предприятий, установило цену на свой товар в два раза больше, чем в прошлом году.В этом году в продуктовых магазинах и минимаркетах Израиля было зафиксировано 72% нарушений цен на продукты, включая яйца, молоко, сыр и сметану.Министерство сельского хозяйства и аграрного развития и Министерство торговли и промышленности Израиля подали в суд на владельцев компаний, которые незаконно превысили максимально допустимые цены на основные товары. Известно, что большинство владельцев и руководителей компаний, нарушивших закон, получили штрафы и пени.Например, недавно суд выписал штраф в размере 15 000 шекелей владельцу минимаркета в Ришон ле-Ционе за превышение максимальной цены на продукты, включая молоко, сыр и сметану.