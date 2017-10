14.10 11:57 MIGnews.com

Православная церковь продает земли Израиля по дешевке

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Зарегистрированная в оффшорной зоне компания всего за 3,3 млн. долларов стала "счастливым обладателем" 240 квартир, коммерческого центра и еще незастроенной территории в центре Иерусалима.Как сообщает "Гаарец", по этой смехотворной цене землю продал второй по величине владелец недвижимости после Управления земельных ресурсов Израиля – Иерусалимская Православная Церковь.И хотя причина многочисленных сделок, заключенных Греко-православным патриархатом Иерусалима в последние годы, остается до конца невыясненной, газета смогла пролить свет на некоторые из договоров.Так, земля, проданная в Иерусалиме, была перепродана другой офшорной компании. Кроме того, около 6 дунамов около главной площади Яффо – Кикар Хагана – с десятками торговых точек была продана всего за 1,5 млн. долларов, а 430 дунамов в Кейсарии, включая часть национального парка и амфитеатр, оценили лишь в 1 млн.Распоряжаться своими землями новые владельцы смогут не ранее, чем через несколько десятилетий, так как ранее церковь сдала их в аренду Еврейскому национальному фонду и Управлению земельных ресурсов.Стоит отметить, что активно продавать свои земли Иерусалимский патриархат начал не так давно – около 6 лет назад под руководством патриарха Феофила III церковь заключила несколько крупных сделок, значительно сократив свои владения в Иерусалиме, Яффо, Кейсарии, Рамле, Нацерете и Тверии. Также были проданы принадлежащие патриархии квартиры в Иерусалиме и Яффо.Как пишет "Гаарец", первый крупный контракт был подписан в 2011 году, когда церковь сначала сдала в аренду, а после продала группе израильских предпринимателей "Найот Комемиют "сотни дунамов земли в иерусалимских кварталах Тальбия, Рехавия и Найот. Сейчас компания немного поменяла название на Nayot-Komemiyut Investments. Журналистам удалось узнать имя лишь одного связанного с ней предпринимателя – Ноам Бен Давид.Подобная деятельность православного патриархата посеяла панику среди местных жителей, которые через 30 лет рискуют остаться без крыши над головой. Кроме того, после сделок недвижимость значительно упала в цене и местные жители не могут ее сдавать.На фоне общественного давления государство и Еврейский национальный фонд начали искать выход из сложившейся ситуации. Так, член "Кулану" Рахель Азария предложила подготовить законодательную базу для национализации проданных земель, но в своем нынешнем виде закон вряд ли будет принят.После продажи земли в столице всплыли сделки и в периферии, что привело в ярость высокопоставленных членов патриархата. Кроме того, подключились патриархии ПА и Иордании, которые, обвинив Феофила III в коррупции и разрушении статуса церкви, потребовали его замены.Согласно оказавшимся в распоряжении "Гаареца" договорам о купле-продаже, церковь продала 27 дунамов земли в иерусалимском Гиват Ораниме зарегистрированной на Виргинских островах компании Kronti Investments. Территория была продана буквально за гроши (3,3 млн. долларов), учитывая то, что, помимо крупного торгового центра, эта территория включает и 240 квартир, цена каждой из которых начинается от 570 тыс. долларов.Через пять лет землю перепродали зарегистрированной на Каймановых островах компании Oranim Ltd. Сумма сделки остается неизвестной.А в декабре 2013 года, православная церковь продала компании Bona Trading Ltd. (Сент-Винсент и Гренадины, тоже офшорная зона) 6 дунамов в Яффо с торговыми площадками, а также десятками магазинов на улицах Йефет, Бейт-Эшель и Шимона а-Цадик. Цена этого договора – 1,5 млн. долларов.Одна из самых необъяснимых сделок была заключена в августе 2015 года, когда Senet Ventures inc. купил у церкви 430 дунамов в самом дорогом районе страны – Кейсарии за 1 млн. долларов. Преимущественная часть этой земли является известным национальным парком, включая амфитеатр, и земли кибуца Сдот-Ям.