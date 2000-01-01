Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Открылась объездная трасса Наби Элиас | Фото:15.01 18:13   MIGnews.com

Открылась объездная трасса Наби Элиас

Полностью открылась для движения транспорта объездная трасса Наби Элиас, соединяющая Неве-Ямин и Кфар-Сабу с Карней-Шомрон и близлежащими населенными пунктами. Дорога построена в рамках пятилетней программы министра транспорта и разведки Исраэля Каца по развитию дорожной инфраструктуры и общественного транспорта в Иудее и Самарии.

Как заявил министр Кац, дорога значительно улучшит как гражданскую, так и дорожную безопасность в Иудее и Самарии. Кац напомнил, что шоссе идет в объезд деревни Наби Элиас, где в прошлом произошло несколько тяжелых терактов.

Речь идет об объездной трассе, соединяющейся с шоссе № 55, связывающей населенные пункты Цофим, Альфей-Менаше, Маале-Шомрон, Карней-Шомрон, Нофим, Якир, Имануэль и Кдумим с Кфар-Сабой и Герцлией. Стоимость строительства новой дороги (посредством компании "Нетивей Исраэль") - 54 миллиона шекелей.

Следует отметить, что проект был заморожен по причине исков, поданных палестинскими владельцами земель в Высший Суд Справедливости (БАГАЦ) и в связи с необходимостью экспроприировать более 100 дунамов сельскохозяйственной земли рядом с деревней Наби Элиас. Иски были отклонены около года назад, что позволило открыть дорогу через 8 месяцев строительных работ.

В рамках пятилетней программы развития в эти дни продвигаются дополнительные подъездные трассы в Иудее и Самарии. Среди проектов - трасса "Лев Иегуда" в объезд деревне Аль-Аруб. Дорога обеспечит быстрое соединение с районом Иегуда, Кирья-Арба, Хеврон с Иерусалимом. Еще один пример - объездная трасса Хувара, которая создаст более качественное соединение Северной Самарии с Ариэлем и центром.

Подчеркнем, что пятилетняя программа развития дорожных инфраструктур и общественного транспорта в Иудее и Самарии, инициированная министром Исраэлем Кацем, включает ряд проектов. Это тоннели, развязки, новые подъездные трассы, укладка нового дорожного покрытия, расширение основных трасс, и обеспечение быстрой связи местных населенных пунктов с районом Гуш-Дана и Иерусалима посредством трамвайных линий и специальных полос для общественного транспорта.

Министр Кац отметил, что этот крупномасштабный проект оценивается в миллиарды шекелей, и кроме повышения уровня гражданской и дорожной безопасности местных жителей, призван улучшить транспортную доступность.

"Когда этот мега-проект завершится, дорожно-транспортные инфраструктуры в Иудее и Самарии значительно улучшатся. Важно отметить, что программа также учитывает прогнозируемый прирост населения", - отметил глава транспортного ведомства.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:13
Голландцы создали приложение для согласия на секс
23:10
Википедия: Путин - победитель еще несостоявшихся выборов
22:24
В России пытались остановить угнанную машину, бросая снежки
21:54
Кабул: канадское посольство попало под ракетный обстрел
21:11
Умерла вокалистка The Cranberries Долорес О’Риордан
20:57
Нетаниягу встретился с президентом Индии
20:43
В ходе беспорядков у Калькилии убит араб
20:13
Премьер Испании Мариано Рахой угрожает Пучдемону
19:51
Министр Исраэль Кац отказался от прибавки к зарплате
19:38
Либерман огласил стратегию урегулирования в Газе
19:07
В Ашдоде изъяли рекордную партию военной амуниции
18:44
В Саудовской Аравии появятся женщины-таксисты
17:54
Семеро мигрантов утонули на пути к Канарским островам
17:11
Россия не допустит изменение ядерного договора с Ираном
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus