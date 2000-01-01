15.01 18:13 MIGnews.com

Открылась объездная трасса Наби Элиас

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Как заявил министр Кац, дорога значительно улучшит как гражданскую, так и дорожную безопасность в Иудее и Самарии. Кац напомнил, что шоссе идет в объезд деревни Наби Элиас, где в прошлом произошло несколько тяжелых терактов.Речь идет об объездной трассе, соединяющейся с шоссе № 55, связывающей населенные пункты Цофим, Альфей-Менаше, Маале-Шомрон, Карней-Шомрон, Нофим, Якир, Имануэль и Кдумим с Кфар-Сабой и Герцлией. Стоимость строительства новой дороги (посредством компании "Нетивей Исраэль") - 54 миллиона шекелей.Следует отметить, что проект был заморожен по причине исков, поданных палестинскими владельцами земель в Высший Суд Справедливости (БАГАЦ) и в связи с необходимостью экспроприировать более 100 дунамов сельскохозяйственной земли рядом с деревней Наби Элиас. Иски были отклонены около года назад, что позволило открыть дорогу через 8 месяцев строительных работ.В рамках пятилетней программы развития в эти дни продвигаются дополнительные подъездные трассы в Иудее и Самарии. Среди проектов - трасса "Лев Иегуда" в объезд деревне Аль-Аруб. Дорога обеспечит быстрое соединение с районом Иегуда, Кирья-Арба, Хеврон с Иерусалимом. Еще один пример - объездная трасса Хувара, которая создаст более качественное соединение Северной Самарии с Ариэлем и центром.Подчеркнем, что пятилетняя программа развития дорожных инфраструктур и общественного транспорта в Иудее и Самарии, инициированная министром Исраэлем Кацем, включает ряд проектов. Это тоннели, развязки, новые подъездные трассы, укладка нового дорожного покрытия, расширение основных трасс, и обеспечение быстрой связи местных населенных пунктов с районом Гуш-Дана и Иерусалима посредством трамвайных линий и специальных полос для общественного транспорта.Министр Кац отметил, что этот крупномасштабный проект оценивается в миллиарды шекелей, и кроме повышения уровня гражданской и дорожной безопасности местных жителей, призван улучшить транспортную доступность."Когда этот мега-проект завершится, дорожно-транспортные инфраструктуры в Иудее и Самарии значительно улучшатся. Важно отметить, что программа также учитывает прогнозируемый прирост населения", - отметил глава транспортного ведомства.