15.01 19:51 MIGnews.com

Министр Исраэль Кац отказался от прибавки к зарплате

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац отказался от прибавки к зарплате министрам. В своем письме накануне совещания на эту тему Кац обратился к главе финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни с просьбой принять соответствующее решение, позволяющее Кацу отказаться от ожидаемой прибавки, подобно тому, как это разрешено депутатам Кнессета. "Особенно сейчас, когда социально слабые слои общества ведут борьбу за достойное существование, я предпочитаю, чтобы эти деньги были направлены на важные цели подобного рода", - пишет министр Кац.