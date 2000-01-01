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Министр Исраэль Кац отказался от прибавки к зарплате | Фото:15.01 19:51   MIGnews.com

Министр Исраэль Кац отказался от прибавки к зарплате

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац отказался от прибавки к зарплате министрам. В своем письме накануне совещания на эту тему Кац обратился к главе финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни с просьбой принять соответствующее решение, позволяющее Кацу отказаться от ожидаемой прибавки, подобно тому, как это разрешено депутатам Кнессета. "Особенно сейчас, когда социально слабые слои общества ведут борьбу за достойное существование, я предпочитаю, чтобы эти деньги были направлены на важные цели подобного рода", - пишет министр Кац.
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