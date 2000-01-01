15.08 14:03 MIGnews.com

Часть Хайфского порта вернется городу

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Кабинет министров по вопросам жилья под председательством министра финансов Моше Кахлона утвердил масштабную программу модернизации хайфского побережья, в рамках которой будет расчищена значительная часть территории порта, организована пешеходная зона и места отдыха.Проект предусматривает расчистку западного участка морского порта Хайфы, создание открытой для широкой общественности пешеходной зоны, а также капитальный ремонт существующих портовых складов, которые будут переоборудованы под магазины, кафе, развлекательные заведения и культурные учреждения.По мнению Моше Кахлона, реализация этой программы поставит Хайфу в один ряд с такими прибрежными городами, как Барселона, Сан-Франциско, Салоники и Гамбург, в которых в свое время тоже было проведено переоборудование промышленных портов в процветающие туристические и развлекательные центры.Переустройство порта будет проводиться поэтапно, причалы в западной части порта будут переоборудованы для пассажирского морского транспорта, и использоваться для грузовых перевозок больше не будут.