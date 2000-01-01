16.08 06:30 MIGnews.com

Кабинет по жилью утвердил меры стимулирования строительства

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Кабинет министров по вопросам жилья под председательством министра финансов Моше Кахлона принял ряд решений, призванных увеличить предложение на рынке недвижимости, повысить привлекательность строительных проектов на периферии и увеличить размер скидок по программе “Цена для новосела” (“Мехир ле-Миштакен”). Среди прочего, утверждены программа по расширению генеральных планов развития городов (“зонтичные соглашения”, или “эскемей гаг”) еще на 75 тысяч единиц жилья, увеличение субсидирования предназначенных для продажи на свободном рынке квартир программы “Цена для новосела” в районах периферии, а также ряд послаблений для “зонтичных соглашений” в городах периферии.Министры утвердили предложение Моше Кахлона об увеличении субсидии, предоставляемой застройщикам в рамках проекта “Мехир ле-Миштакен” в населенных пунктах с невысокой стоимостью земли. В соответствии с этим предложением, размер субсидии на квартиру, продаваемую в проектах “Цена для новосела” на свободном рынке, будет повышен с 20 тысяч шекелей до 40 тысяч шекелей. Будет также разрешено предоставлять такую субсидию из расчета 50% квартир проекта, продаваемых на свободном рынке, тогда как сейчас субсидируется только 20% таких квартир. Это должно увеличить экономическую привлекательность выполнения строительных проектов на периферии и повысить размер предоставляемой льготникам скидки.Еще одно утвержденное министрами предложение Моше Кахлона связано с расширением количества жилья, которое будет построено в рамках подписанных в 2016-2017 годах соглашений о развитии городов (“эскемей гаг”). В текущем году и в прошлом году были подписаны генеральные планы развития городов на 150 тысяч единиц жилья, и это в дополнение к программам на 115 тысяч единиц жилья, внесенным в “зонтичные соглашения” 2014-2015 годов.Поскольку объем подписанных соглашений уже приблизился к запланированной ранее квоте, было принято решение расширить эту квоту еще на 75 тысяч единиц жилья в соответствии с темпами подготовки генеральных планов развития городов, которыми занимаются в настоящее время специалисты министерства финансов и министерства строительства. Ожидается, что “зонтичные соглашения” на дополнительные 75 тысяч единиц жилья будут подписаны до окончания этого года.Было также утверждено предложение министра строительства Йоава Галанта по продвижению “эскемей гаг” в населенных пунктах периферии, где квартиры стоят относительно дешево, из-за чего муниципалитеты и застройщики не заинтересованы в реализации подобных проектов. Для стимулирования развития периферийных городов Йоав Галант предложил выделять субсидию в размере 10 тысяч шекелей на единицу жилья, внесенную в “зонтичное соглашение”: на эти деньги будет проводиться развитие инфраструктуры, строительство общественных зданий и обновление старых районов.Местные советы и муниципалитеты, со своей стороны, обяжутся распродать все квартиры в построенных в рамках генерального плана развития города квартиры, а также не будут срывать выделенные на утверждение строительных проектов сроки.