15.08 22:08 MIGnews.com

Акко: Участки под 650 единиц жилья проданы застройщикам

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В рамках проекта “Цена для новосела” (“Мехир ле-Миштакен”), продвигаемого министром финансов Моше Кахлоном и министром строительства Йоавом Галантом, были проданы три участка под строительство жилых домов на 650 единиц жилья в районе “Цфон а-Керем” в Акко. Квартиры будут продаваться льготникам проекта на 25% дешевле рыночной цены.Новый район “Цфон а-Керем” включает в себя 1200 единиц жилья, торговый комплекс и жилые дома, открытые пространства, общественные здания, пешеходные и автомобильные дороги. Все квартиры из проданных застройщикам строительных проектов оборудованы балконом, кладовкой и автостоянкой.Начальная цена квартиры площадью 80 квадратных метров составит для участников проекта “Мехир ле-Миштакен” 664.037 шекелей (скидка 222.165 шекелей), квартира площадью 100 квадратных метров будет стоить от 813.259 шекелей (размер скидки 272.090 шекелей), квартира площадью 120 квадратных метров будет продаваться за сумму от 962.481 шекеля (размер скидки 322.015 шекелей).