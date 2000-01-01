Курс биткоина побил все рекорды

Стало известно, что курс популярной криптовалюты — биткоина — вырос после разделения почти на четверть. Напомним, что разделение произошло всего неделю назад, но курс валют стремительно рос каждый день, в результате чего на сегодняшний день установлен его исторический максимум. Так, по данным торговой площадки Coinmarketcap.com на 13 августа курс биткоина составляет более 4000 долларов.
Напомним, что 1 августа биткоин разделился на две отдельные валюты — Bitcoin (BTC) и Bitcoin Cash (BCH). Произошло это по той причине, что разработчики криптовалюты попросту не смогли придти к общему мнению касаемо программного обеспечения.
По последним данным капитализация криптовалют по состоянию на сегодняшний день превысила 121 миллиардов долларов. Первое место гордо занимает Bitcoin (BTC). Сегодня его капитализация составляет 56,9 миллиардов долларов, что занимает почти 47% всего рынка криптовалют. Следом за Bitcoin (BTC) идет Ethereum. Его капитализация на данный момент составляет более 26 миллиардов долларов. Стоимость за одну единицу составляет 281 доллар. Третье место занимает криптовалюта Ripple, капитализация которой составляет более 6,8 миллиардов долларов, а стоимость одной единицы — 0,18 долларов. Примечательно, что все эти криптовалюты стали очень популярны в различных онлайн-казино.
В последнее время во всем мире, а особенно в России, прослеживается стремительный рост интереса к различным криптовалютам. Многие страны запустили свои собственные рынки криптовалют, но вот российские власти относятся к этому вопросу с особой осторожностью. Причин на это несколько. Так, Эльвира Набиуллина, глава Центрального Банка Российской Федерации, сообщила, что для начала ЦБ РФ намерен досконально изучить принцип работы криптовалюты, понять ее цель и особенности, и только после этого вводить ее регулирование, которое в свою очередь зависит от того, как к ней подойти — рассмотреть просто в качестве цифрового актива или учесть лишь ее валютный характер.