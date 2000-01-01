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Ford выделит миллиарды долларов на электромобили | Фото:17.01 01:24   MIGnews.com

Ford выделит миллиарды долларов на электромобили

Американский автопроизводитель Ford планирует увеличить инвестиции в производство электромобилей до 11 млрд долларов к 2022 г.

Об этом во вторник, 16 января сообщает агентство Reuters со ссылкой на председателя правления компании Билла Форда.

Форд уточняет, что к этому сроку компания планирует выпустить 40 моделей авто, из которых 16 будут полностью электрическими, а остальные – гибридными.

"Объем инвестиций значительно больше предыдущей объявленной цели в 4,5 миллиарда долларов к 2020 году", — цитирует издание представителя автоконцерна.

По словам Джеймса Фарли, отвечающего за международные операции Ford, автопроизводитель намерен сделать свои электромобили более привлекательными для пользователей.

Агентство отмечает, затраты на проектирование, исследования и разработки Ford в 2016 году составили 7,3 млрд долларов, а в 2015 году - 6,7 млрд долларов.

В октябре прошлого года генеральный директор Ford Джим Хакетт рассказал инвесторам, что автоконцерн планирует сокращать расходы на 14 млрд долларов в течение последующих пяти лет и перенести капитальные вложения на производство большего количества грузовиков, электромобилей и гибридов.
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