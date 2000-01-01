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16.01 13:54   MIGnews.com

Reuters: ЕС намерен сократить список "оффшорных зон"

Из черного списка оффшоров Европейского союза, могут исключить восемь стран, ранее засветившихся в "недостаточной борьбе" против налоговых преступлений. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, из "черного списка" может выйти Панама, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Барбадос, Макао, Тунис, Монголия и Гренада.

Предложение об их выводе поступило от исполнительных органов ЕС, поскольку власти этих юрисдикций дали гарантии изменить свои налоговые правила, чтобы удовлетворить требования Брюсселя.

Источники Reuters утверждают, что соответствующий вопрос будет обсуждаться в среду, 17 января, на встрече постпредов ЕС. А окончательное решение будет принято на следующей неделе, на встрече министров финансов членов-государств Евросоюза в Брюсселе.

Напомним, в декабре прошлого года ЕС ввела в "черный список" государства, которые не принимают должных мер для обеспечения финансовой прозрачности и борьбы с налоговыми преступлениями. В частности, в списке "благоприятных государств" для отмывания денег оказались Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Республика Корея, Макао, Республика Маршалловы Острова, Монголия, Намибия, Палау, Панама, Сент-Люсия, Самоа, Американское Самоа, Республика Тринидад и Тобаго, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты.
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