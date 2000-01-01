16.01 13:54 MIGnews.com

Reuters: ЕС намерен сократить список "оффшорных зон"

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Из черного списка оффшоров Европейского союза, могут исключить восемь стран, ранее засветившихся в "недостаточной борьбе" против налоговых преступлений. Об этом сообщает Reuters.По данным агентства, из "черного списка" может выйти Панама, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Барбадос, Макао, Тунис, Монголия и Гренада.Предложение об их выводе поступило от исполнительных органов ЕС, поскольку власти этих юрисдикций дали гарантии изменить свои налоговые правила, чтобы удовлетворить требования Брюсселя.Источники Reuters утверждают, что соответствующий вопрос будет обсуждаться в среду, 17 января, на встрече постпредов ЕС. А окончательное решение будет принято на следующей неделе, на встрече министров финансов членов-государств Евросоюза в Брюсселе.Напомним, в декабре прошлого года ЕС ввела в "черный список" государства, которые не принимают должных мер для обеспечения финансовой прозрачности и борьбы с налоговыми преступлениями. В частности, в списке "благоприятных государств" для отмывания денег оказались Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Республика Корея, Макао, Республика Маршалловы Острова, Монголия, Намибия, Палау, Панама, Сент-Люсия, Самоа, Американское Самоа, Республика Тринидад и Тобаго, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты.