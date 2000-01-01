В Израиле построят еще два опреснительных завода

Министр энергетики Израиля Юваль Штайниц сообщил о необходимости строительства еще двух опреснительных заводов.
Увеличение опреснительных мощностей станет ответом на прирост населения и увеличивающееся потребление воды, а также продолжающуюся засуху.
Штайниц, на экстренной встрече в министерстве энергетики заявил: “Мы находимся в состоянии чрезвычайной ситуации , и нам необходимо предпринять продуманные действия в связи с засухой”.
на встрече также обсуждались пути сокрщаения потребления воды - уменьшение расходов воды на полив общественных парков, разъяснительная кампания среди население и сокращение квот, выделяемых на сельское хозяйство.