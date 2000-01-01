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В Израиле построят еще два опреснительных завода 16.01 15:05   MIGnews.com

В Израиле построят еще два опреснительных завода

Министр энергетики Израиля Юваль Штайниц сообщил о необходимости строительства еще двух опреснительных заводов.

Увеличение опреснительных мощностей станет ответом на прирост населения и увеличивающееся потребление воды, а также продолжающуюся засуху.

Штайниц, на экстренной встрече в министерстве энергетики заявил: “Мы находимся в состоянии чрезвычайной ситуации , и нам необходимо предпринять продуманные действия в связи с засухой”.

на встрече также обсуждались пути сокрщаения потребления воды - уменьшение расходов воды на полив общественных парков, разъяснительная кампания среди население и сокращение квот, выделяемых на сельское хозяйство.
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