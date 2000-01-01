16.01 15:05 MIGnews.com

В Израиле построят еще два опреснительных завода

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр энергетики Израиля Юваль Штайниц сообщил о необходимости строительства еще двух опреснительных заводов.Увеличение опреснительных мощностей станет ответом на прирост населения и увеличивающееся потребление воды, а также продолжающуюся засуху.Штайниц, на экстренной встрече в министерстве энергетики заявил: “Мы находимся в состоянии чрезвычайной ситуации , и нам необходимо предпринять продуманные действия в связи с засухой”.на встрече также обсуждались пути сокрщаения потребления воды - уменьшение расходов воды на полив общественных парков, разъяснительная кампания среди население и сокращение квот, выделяемых на сельское хозяйство.